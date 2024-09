Estas son las expresiones que han salvado a una estadounidense viviendo en España

Cuando viajas a otro país, no solo necesitas saber las palabras básicas como hola o gracias. A veces, lo que realmente te salva en situaciones cotidianas son esas pequeñas expresiones que los locales usan sin pensar, pero que tienen un impacto enorme en la fluidez de una conversación. Si bien aprender la gramática o el vocabulario es esencial, nada te ayudará a integrarte como esas frases coloquiales que se usan de manera única en cada lugar. Y esto es especialmente cierto en España, un país donde las conversaciones se condimentan con un sinfín de expresiones espontáneas.

Sophie, más conocida en TikTok como @sophielaguiri, es una creadora de contenido estadounidense que se ha hecho viral tras compartir su experiencia al llegar a España. En un video reciente, Sophie desvela lo que, según ella, fue un "antes y después" en su capacidad para desenvolverse en las conversaciones caóticas del día a día, y esto es aprender las expresiones más españolas que ella había escuchado. Pero ¿Cuáles son esas expresiones?

Según Sophie, estas frases no solo la ayudaron a mantener el ritmo de las conversaciones, sino que también hicieron que, aunque no entendiese nada de la conversación, al utilizar estas pequeñas palabras parecía que era toda una experta española. Sophie destaca que uno de sus favoritos es "¡Hala, hala!" que, según ella, equivale a un "Wow" en inglés y le dio una salida rápida en esas situaciones donde no sabía exactamente qué decir. Añadir "Qué fuerte" también le fue útil para reaccionar ante anécdotas o noticias sorprendentes.

La tiktoker enfatiza en su vídeo que el uso de estas expresiones es clave, sobre todo para aquellos que no dominan el idioma, porque permiten que te mantengas conectado en la conversación, incluso si te has perdido un poco. "Ostia" o "Joder" también son sumamente útiles, y Sophie no duda en señalar que cuando los usaba, sentía que por fin lograba el tono y la actitud española.

El video, que ya ha superado miles de visualizaciones, y algunos españoles han comentado en el vídeo otras expresiones que seguro que ayudarán a Sophie en futuras conversaciones. Una usuaria comenta: "Te falta, yo flipo o flipante", otros dicen que Sophie debe empezar a utilizar: "Te lo juro tía". Así que con lo que la estadounidense ya sabía y estas nuevas expresiones que sus seguidores le han enseñado, se convertirá en una auténtica nativa española.