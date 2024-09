Las cosas de España que no tienen sentido según un tiktoker estadounidense que dejan flipando a los españoles

Adaptarse a las costumbres y particularidades de un nuevo país siempre conlleva un proceso. A veces, lo que es normal para una cultura puede resultar completamente inexplicable para alguien del extranjero. En un mundo globalizado, muchos viajeros se encuentran con detalles culturales que simplemente les desconciertan. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a @DameDamian, un conocido tiktoker estadounidense, que en su reciente vídeo viral ha señalado algunas de las cosas de España que, según él, "no tienen sentido".

Una de las primeras cuestiones que menciona es la confusión con las fechas de caducidad. "Casi me como un yogur caducado porque pensé que era el 6 de septiembre, ¡pero no! Era el 9 de junio", comenta entre risas mientras se sorprende por el formato de fecha europeo que invierte el mes y el día, algo que en su país no sucede.

Pero eso es solo el comienzo. Las peculiaridades continúan cuando menciona cómo las neveras emiten un molesto pitido tras 30 segundos abiertas, comparándolo con la alerta de cinturón de seguridad de un coche: "Es como si la nevera me regañara", bromea.

Otro detalle que descoloca al tiktoker es el diseño de las puertas españolas, en las que destaca la extraña posición de las manillas. "¿Por qué hay un pomo en el medio de la puerta que no hace nada?", se pregunta incrédulo, mientras muestra una puerta con un pomo decorativo que para él parece no tener ninguna función, pero la verdad que su utilidad es simple y sirve para ayudarte a cerrar la puerta antes de salir.

Sin embargo, lo que más ha generado la reacción de los usuarios llega cuando habla de la Fanta española, que en lugar de ser naranja, es amarilla. "¿Por qué es amarilla? ¡Todas las Fantas que he visto son naranjas!", dice mientras sostiene la botella. Este pequeño detalle generó una avalancha de comentarios de españoles que le respondían de forma clara "en España la Fanta no es radioactiva".

Por último, DameDamian no podía ignorar el omnipresente jamón serrano: "Pasé de no ver jamones nunca a ver cientos de ellos colgados. ¿Y por qué brillan? Están como sudados". Esto no lo podemos discutir que si vienes de otras partes del mundo puede sorprender, pero así es España.