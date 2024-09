Un tiktoker enseña lo cubiertos que utilizan en su casa y deja a todo el mundo alucinado

En un mundo donde lo más trivial puede volverse viral, un vídeo en TikTok de @nachondeo03 ha capturado la atención de miles de personas, demostrando que, a veces, lo ordinario se puede convertir en toda una sensación en Internet. En esta ocasión, el centro de atención no ha sido un challenge o un reto viral, sino algo tan común como una cubertería. Sin embargo, los cubiertos del tiktoker no son tan simples como parecen.

Nacho decidió mostrar a sus seguidores lo que considera "lo más extraño" que tiene en su casa. Desde el principio, el influencer deja claro que, aunque para él sus cubiertos son normales, la reacción de sus visitas dice lo contrario. Y no es para menos, ya que su conjunto de cubertería parece salido de una galería de arte moderno, con piezas que van desde lo insólito hasta lo francamente poco práctico.

El vídeo, que ya ha acumulado casi 800 mil visualizaciones, comienza con Nacho presentando una cucharilla aparentemente normal: "Esto no tiene nada", comenta. Sin embargo, rápidamente pasa a un tenedor de lo más peculiar. El diseño de este cubierto es tan extraño que los usuarios lo comparan hasta con un dibujo animado: "No sé cómo explicarlo, pero el tenedor es Bart". Con puntas que se asemejan más a las de un rastrillo que a un utensilio de cocina, Nacho admite que su padre compró estos cubiertos con la intención de ser moderno, pero no puede evitar reconocer que no fue la mejor elección.

La sorpresa continúa cuando saca una cuchara que es más similar a un remo que a un cubierto convencional. Nacho confiesa que nadie en su casa la usa para comer sopa, y si a alguien le toca, prefiere levantarse y buscar una cuchara "normal".

Pero el momento más comentado del vídeo llega con el cuchillo. "Esto que mierda es, o sea, que esto no corta... ¿una guadaña?" dice el tiktoker. Al parecer este cuchillo con apariencia poco útil su padre sigue defendiéndolo y es el único que lo usa en la familia, como el resto de los cubiertos.