Estos son los vídeos con más me gusta de TikTok en 2024

TikTok continúa siendo una de las plataformas de redes sociales más influyentes a nivel mundial, atrayendo millones de usuarios que buscan entretenerse y conectar con todo tipo de contenidos. Sin embargo, y como ocurre en cualquier plataforma, en medio de este mar de videos, algunas publicaciones destacan por su éxito arrollador. A continuación repasaremos los cinco vídeos con más likes de todo TikTok en 2024.

En el quinto lugar se encuentra el artista Franek Bielak, quien ha cautivado a los usuarios con un impresionante dibujo de cinco bocas de colores neón. Su video, en el que revela que el dibujo le tomó 23 horas de trabajo, ha acumulado 51.8 millones de me gusta. La impresionante técnica y el tiempo invertido han llevado a este contenido a convertirse en un fenómeno viral.

Justo por encima, en la cuarta posición, está Jamie Big Sorrel Horse, un creador de contenido nativo americano que se hizo famoso en 2022. Su sencillo pero contagioso baile en casa al ritmo del remix de Say It Right de Nelly Furtado ha obtenido 53.4 millones de likes. Leah Halton, una influencer australiana conocida por su contenido de fitness y estilo de vida, ocupa el tercer lugar con 53.7 millones de me gusta. Su video de sincronización labial con la canción Praise Jah in the Moonlight de YG Marley, grabado en un coche, se volvió viral en 2024.

En el segundo puesto, Nick Luciano ha superado a muchos con su versión del tema Sugar Crash. Con 53.7 millones de me gusta, su video, grabado en un entorno natural, ha conseguido superar la popularidad del original gracias a su calidad visual y a la originalidad de su interpretación. Sin embargo, el video más querido en TikTok es de Bella Poarch. Su sincronización labial con M to the B ha arrasado con 67.4 millones de me gusta. El baile sencillo pero efectivo de Bella ha parecido encantar a todo el mundo, a juzgar por el impresionante número de likes.