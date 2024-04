Este hombre tiene casi 60 años pero aparenta 30, y sus consejos para mantenerse joven se han hecho virales

Todavía no se ha descubierto la fuente de la eterna juventud, pero de vez en cuando se conoce el caso de alguna persona en concreto que parece haber tomado al menos un par de gotitas de esa agua milagrosa. El fotógrafo Chuando Tan ha recibido mucha atención durante los últimos días por su apariencia, ya que no refleja, ni de lejos, los años que ha vivido hasta ahora: aunque tiene 58, la mayoría de las personas que lo ven nunca piensa que tenga más de 35.

El propio Chuando Tan ha explicado que una dieta muy restrictiva y una rutina de ejercicio intensa son las claves para su buena apariencia, y también ha señalado que descansar lo suficiente es absolutamente vital para mantenerse así de joven. Por desgracia, hay un aspecto de este hombre que lo ayuda a mantenerse más lozano que la mayoría: su etnia. Las personas asiáticas tienen menos probabilidades de perder el cabello cuando llegan a la vejez, y el extra de tejido adiposo en su piel les permite desarrollar menos arrugas con el paso de los años.

Si a todo esto se suma un pelo libre de canas, un estilo de vestir juvenil y una forma física cuidada, lo cierto es que no resulta necesario llevar una dieta y una rutina de ejercicio tan restrictiva para mantener un aspecto joven. Hay quienes llevan una vida muy similar a la de Chuando Tan, pero que no cuentan con una genética tan favorecedora. ¡Lo importante de seguir sus consejos es saber que te ayudará a mantenerte más sano, al margen de que te pueda aportar o no una apariencia más juvenil! Un lookazo y un bote de tinte pueden hacer milagros para aquellos que se empiezan a notar el paso de los años en su piel.