Este padre explica lo que un hombre le dijo a su hija de 7 meses: "Si no me agarran entre dos colegas lo mato"

Sabemos que un hijo es lo más importante en la vida de un padre y que este haría cualquier cosa para proteger a su niño. También sabemos que hay muchas personas que hablan sin pensar las consecuencias, sobre todo, sin ser conscientes de que sus palabras pueden dañar a otros. Pero si juntamos ambas cosas, el amor de un padre y la idiotez de algunas personas, surge un resultado explosivo.

@PapaTorrezno se trata de una cuenta de Twitter de un chico que a veces explica cómo es su vida como padre. La última historia que ha compartido con los seguidores ha dejado a todos los usuarios atónitos. "Bueno pues tenía que pasar antes o después (porque siempre hay imbeciles, básicamente)", comienza la anécdota.

Explica que había salido de paseo con su hija, su perra y unos amigos cuando un hombre le dice "tu hija está muy gorda, ya puedes controlarla que de mayor ya verás". Como es normal, este comentario hacia la niña de tan solo 7 meses le ha molestado mucho al padre. Lo que cuenta que sucedió después no nos extraña para nada.

"Si no me agarran entre los dos colegas que iban conmigo, juro por Dios que lo mato", continúa explicando. Sin embargo, al final este hombre tuvo su recompensa, pues @PapaTorrezno explica que "Del salto que he pegado se ha asustado y se ha caído en medio de la calle, para posteriormente irse corriendo". Además, lanza una pregunta para la que pocas personas tendrán respuesta "¿Que lleva a la gente a opinar del físico DE UN BEBÉ?".

Esta historia no ha pasado desapercibida para nadie. El tuit principal ha superado las 137,8 mil reproducciones y muchos usuarios han querido apoyar a este padre con algunos comentarios como "Me pasó, pero al revés, una madre me que mis hijos estaban extremadamente delgados que daba pena verlos" o "Pero que coño tiene que opinar la gente del físico de un bebé o de nadie? De verdad la gente debería aprender a cerrar la boca".