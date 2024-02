Una extrabajadora de un salón de juegos cuenta alguna de las anécdotas que ha vivido: "Rompió la hucha de su hijo para poder gastarse todo el dinero"

La ludopatía es uno de los problemas actuales que más preocupa a la sociedad. Cada vez son más los jóvenes que deciden probar a apostar su dinero para intentar conseguir más. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, esto desemboca en graves problemas de adicción. Como las redes sociales son un reflejo perfecto del día a día y, por tanto, de los problemas de las personas, ahora se ha vuelto viral un vídeo de Tik Tok relacionado con la ludopatía.

La tiktoker @mamireporter ha publicado en su perfil de esta red social una de sus conocidas encuestas a pie de calle. En este caso, ha entrevistado a una extrabajadora de un salón de juegos. Como podréis imaginar, la conversación ha sido de lo más interesante e impactante.

@mamireporter le ha preguntado por lo peor que ha visto en el salón de juegos. "Que venga la mujer a buscar al marido al salón de juegos a decirle que ha roto la hucha de su hijo para poder gastarse todo el dinero que tenía en la hucha para poder jugar en la ruleta", responde la extrabajadora. La acompañante de esta se muestra perpleja ante la cámara por el relato que acaba de contar su amiga.

Sin embargo, las anécdotas van más allá y continúa con los relatos. "Otra de las cosas es que a lo mejor el chico iba a pagar el alquiler y pasaba por la puerta, entraba y se gastaba todo el sobre que tenía de dinero para pagar el alquiler en la ruleta o en los tragaperras". Despues, el chico se lamentaba por no tener dinero para pagar el alquiler: "y me decía, ¿qué hago ahora? Es que me he gastado todo el dinero".

La tiktoker añade que el problema es que estas personas no tienen autocrontrol. Además, la entrevistada añade otra vivencia personal: "Mira, nosotras, si hemos gastado 1€, nos ha tocado 7€. Si nos llegamos a quedar, pues pierdes los 7€". Sin embargo, explica que han sabido controlarse, "porque yo me conozco esto. La banca siempre gana", sentencia al final.

El vídeo ha superado las 600 mil reproducciones y ha conseguido más de 200 comentarios. Entre ellos, destacan algunos que añaden más historias sobre este problema, como "a mi me llegó uno con el dinero de los libros de sus hijos, se lo gastó todo y luego lloraba porque no podía comprarle los libros del cole" o "Yo estuve 2 veces. Perdí 300€ y allí lo dejé. Siempre piensas que vas a recuperar...pero más vale parar a tiempo".

Está claro que la ludopatía es un problema realmente serio al que debemos intentar poner remedio. Muchos no conocen lo que de verad ocurre dentro de estos salones de juego, pero gracias a esta entrevista podemos ser conscientes de lo peligroso que puede ser cruzar una de estas puertas.