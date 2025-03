La extraña razón por la que los hombres empezaron a llevar camisas de colores

Si miras en tu armario, tengo la firme convicción de que hay al menos una prenda de ropa que has comprado no porque la vieras de pasada o porque te la regalaran, sino porque te viste inspirado por algún personaje de ficción y decidiste que lo mejor que podías hacer era imitarle. Es un comportamiento normal que todos hemos repetido, algo de lo que no se libran ni las personas más poderosas del mundo. Igual tú eres un estudiante en prácticas que apenas ingresa el mínimo para pagarse el transporte público, pero la ficción en pantalla te afecta del mismo modo que a los presidentes de Estados Unidos.

Ejemplo práctico: el color de las camisas. Durante mucho, mucho, mucho tiempo el único color que se admitía era el blanco. Era la única opción que, de cara al público, se veía como lógica y elegante. Esto afectaba a presidentes como Harry Truman, que levantó polémica por una foto de revista con una camisa hawaiana, ¡y eso que no era durante horas de trabajo! Poco después, Kennedy sí aparecía en público con una camisa de otro color: azul. ¿A qué se debió el cambio? Al estreno de la primera película de James Bond en 1962.

Y es que la película favorita del presidente era esa Agente 007 contra el Dr. No, con Sean Connery en el papel del agente especial 007. El personaje llevaba una camisa azul, un aspecto heredado de las novelas y que se ha mantenido varias veces en pantalla. Así que ver a un personaje con tanta clase y éxito (dentro de los cánones de los años 60) y que después Kennedy optara por imitarle llevó a que pasara a ser aceptable utilizar camisas de color azul y, a la postre, de otros colores. En la oficina de Flooxer Now cruzamos los dedos para que, en su próxima película, Bond lleve una estupenda camisa de color rosa.