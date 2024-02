Finge que le va a pedir matrimonio y termina con la bebida por encima: una broma que acabó muy mal

Hay personas que se pasan años imaginando y planeando su boda, un momento que muchos consideran que es de los más mágicos y bonitos que puede llegar a compartir una pareja enamorada. Por este motivo, no es de extrañar que la pedida de mano sea un momento especialmente emocionante para estas personas, ya que eso significa que esa boda soñada puede llegar a cumplirse con alguien a quien aman.

Y, precisamente por lo importante y significativo que es este momento, las parejas no suelen bromear con este tipo de cosas, ya que es algo que puede acabar especialmente mal y decepcionar a la otra persona. Esto es algo que no tuvo en cuenta el protagonista de este clip viral, el cual sorprende a su pareja al arrodillarse con el estuche de un anillo en la mano, algo que sorprende y emociona mucho a la chica. Pero, en cuanto abre el estuche, la cara de ella cambia totalmente al ver que, en lugar de darle un anillo de verdad, le da una especie de anillo de caramelo, lo que molesta tanto a la chica que termina golpeándole y tirándole la bebida encima antes de irse.

Este es un vídeo que ha dividido a las redes, porque, mientras algunos sospechan que el chico tenía el anillo real en el bolsillo y que esto no fue más que una broma; hay otros que entienden la reacción de la chica, ya que al haber tantas personas mirándoles resulta humillante para ella. Por ello, hay tuiteros que confiesan que hubieran hecho exactamente lo mismo, hasta el punto de que no solo se hubieran ido, sino que incluso habrían roto su relación con ellos.

Este es el caso de la tuitera Majotorresff, quien no cree que esté bien hacer bromas en las que ilusionan a la otra persona, ya que lo único que conseguirían sería disfrutar de su decepción, lo cual "también es un tipo de violencia" en su opinión. Por este motivo, considera que esta no es la forma de amar a otra persona y, aunque ella no le hubiera pegado al chico, sí que se habría ido de lugar para no volver a verle más.

Sin duda, aunque cada uno tiene un tipo de humor distinto, la realidad es que las bromas no deberían llegar a herir a las personas, motivo por el que muchos comprenden totalmente el enfado de la chica, quien se muestra totalmente decepcionada con la situación. Al final, uno debe aprender a saber con qué bromear y con qué no.