La foto familiar de Carlos Baute deja en shock a las redes por lo increíblemente parecidos que son sus hijos a él

Si hay un comentario que se repite constantemente cuando una pareja presenta a su hijo por primera vez, es el que remarca las similitudes físicas que este tiene con sus padres. Ya sea la nariz, los ojos o incluso la forma de las cejas, hay muchas personas que rápidamente se fijan en los detalles que le recuerdan a uno de sus padres, y ver qué es lo que ha sacado de cada uno de ellos. Pero, aunque la mayoría de las veces los hijos solo tienen ciertas similitudes con sus padres, hay otros que sorprenden por lo clavados que pueden llegar a ser, como ha ocurrido con la familia de Carlos Baute.

Porque, desde la revista ¡Hola! ha compartido la foto familiar del cantante venezolano, en el que aparece junto a su pareja y sus cuatro hijos, las redes no han parado de destacar lo similares que son todos en esta familia. Ya sean los tres pequeños o el hijo mayor, todos han salido tan clavados a sus padres que incluso parece una fotografía generada por inteligencia artificial. Es tal la sorpresa que se han llevado al ver esta foto familiar, que las redes incluso han bromeado al decir que Carlos Baute debe tener una impresora 3D en lugar de genitales, ya que todos son clavados a él.

Pero, si hay alguien que ha dado mucho de qué hablar ha sido su hijo mayor, no solo por lo increíblemente parecidos que son, sino también por el hecho de que al principio el cantante dudara al reconocerlo como propio. Porque, tal y como muchos han señalado, si Carlos Baute no estuviera en la foto, fácilmente podrían haber pensado que era él, ya que es innegable que se trata de su hijo. Sin duda, esta foto familiar ha conseguido marcar mucho a las redes, las cuales no dejan de asombrarse cada vez que la ven.