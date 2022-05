Un grupo de jóvenes vietnamitas crea un Bugatti con arcilla y el resultado ha impresionado a las redes

Más información Viral

Para los locos de los coches, el Bugatti Chiron es un hiperdeportivos más valiosos del mundo, ya que solo se han fabricado 500 unidades. Es uno de los coches más caros del mercado, cuesta más de 2 millones de euros y con extras, la cifra puede elevarse de una forma exponencial. En la actualidad, ya no hay disponibles ningún Bugatti Chiron a la venta, ya que toda la producción inicial se ha vendido. Por eso, los interesados en poseer uno de estos vehículos solo tienen dos posibles vías: recurrir al mercado de ocasión, o bien, fabricarse uno...

llevaron a cabo una de las creaciones más atrevidas hasta la fecha:. Según han relevado los propios autores del coche,. Gracias a su talento y a toneladas de paciencia, ahora ya pueden conducir su coche y pasearse por el pueblo como si fueran estrellas de cine.

Para dejar constancia de su hazaña, los creadores del coche han realizado un vídeo de 45 minutos de duración, en el que explican cómo han desarrollado por completo, el ya apodado "Chiron de arcilla". Para crear su Chiron, construyeron un marco de acero con la forma básica del deportivo y luego comenzaron a aplicar capas de arcilla a mano.

A pesar de que no es un vehículo funcional (no está homologado), los usuarios han quedado impresionados con el resultado final. Tal y como se puede apreciar, solo han utilizado los medios que tenían a mano; al principio del vídeo, incluso, se les puede ver pegando cinta adhesiva en la estructura de acero del coche antes de cubrirlo con arcilla. Lo curioso del asunto es comprobar la facilidad con la que crean el coche, y es que no es la primera vez que lo hacen. Si visitas su canal de YouTube, podrás ver sus proyectos anteriores, incluida una copia del Ferrari 488 GTB.

Muchos usuarios se han preguntado cual ha sido el coche que han utilizado para recrear el Buggati. Y según hemos podido recoger de su canal, han utilizado un motor Toyota de cuatro cilindros que desarrolla menos de 100 CV, muy lejos de los 1.500 CV de potencia del modelo original.

