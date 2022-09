Se hace un esguince de rodilla y en el hospital le dan el ticket de espera más épico de la historia

Todos hemos estado alguna vez en una sala de espera de un hospital o un ambulatorio. En algunos sitios te llaman por tu nombre y en muchos otros tienes que sacar un ticket en la sala de espera para saber cuándo es tu turno.

Hasta ahí es algo normal pero lo que es curioso es lo que le sucedió al usuario de Twitter @el_renegon1975 en una sala de espera de un hospital.

Jorge C. se ha había hecho un esguince de rodilla, tuvo que ir al hospital porque no podía andar y el ticket que recibió en la sala de espera no podía ser más épico: "COJ-0".

La combinación de tres letras y un número para saber cuándo le iban a atender no pudo ser más acertada.

El tuit con la imagen se ha vuelto viral consiguiendo 100.000 'me gusta', 10.000 retuits y más de 1.000 comentarios.

"Esguince de rodilla y los del hospital me dan este ticket", aseguró en su tuit que todo el mundo está comentando.

"Sobresalía como 1.5 cm de la suelo, me lo comí con un patín en el aire y caí en plan bailarina despatorrada y la rodilla torcida", explicó sobre cómo se había hecho la lesión.

"No iba a ir a urgencias pero quise estrenar mi seguro médico de la empresa. Usé la app, me llamaron y me recomendaron ir a urgencias", explicó sobre su decisión de ir al hospital.

Algunos de las respuestas son graciosos haciendo broma con el divertido ticket que ha recibido Jorge pero muchos otros han aprovechada para criticar la situación de la sanidad pública, la sanidad privada y los tiempos de espera.

Pequeñas historias como esta son las que no dejan de volverse virales en Twitter para sacarnos una sonrisa a los que todavía seguimos usando la red social del pájaro azul.

VER MÁS: ¿750.000 euros por minuto?