Ibai responde a Jordi Wild sobre "la generación de cristal"

El finde pasado, en el Ubeat Live de Barcelona al que asistimos, TheGrefg contaba que uno de sus mayores miedos de las redes actuales es TikTok. "Nunca me había pensado tanto qué decir y cómo decirlo", aseguraba, señalando el fenómeno 'out of context' de la plataforma supuestamente musical como un "me sacan un clip y me arruinan la vida".

No llegamos a esos extremos en el tema que nos ocupa hoy pero efectivamente es a través de extractos de streams por lo que se ha iniciado la enésima (y casi aburrida) polémica. El otro día salió Jordi Wild, en un vídeo que no conocemos su fecha de emisión original, arremetiendo contra la falta de valores en la sociedad actual. ¿Que no la leíste? Pues aquí la tienes, y este es el extracto:

Twitter, siempre al acecho, reaccionó en manada con su típica y particular mezcla de insultos con aplausos, un debate que llegó a oídos del streamer 'sin orejas'. Hablamos de Ibai, claro, que tiene la habilidad innata de mojarse en temas sin ofender a nadie, un superpoder digno de una categoría en los ESLAND para el año que viene.

El de Bilbao asegura que las palabras de "que si esta generación tal y cual" están infundadas, porque "hemos vivido pandemias, crisis económicas y otras mierdas" que estudiarán "nuestros hijos, si es que tenemos". Lo que se dice un cacao tocho.

Lo dice en ese tono tranquilo pero serio que le conocemos todos, y desde luego sin la más mínima sombra de estar picado, como muchísimos de los comentarios opinan que está. Es más: yo diría que hasta el vasco se confunde un poco, porque en ningún momento del clip viral Jordi hace referencia a un rango de edad (el de Manresa tiene 38 tacos, el de Bilbao 26). Habla de la sociedad en general, lo que incluye a todo el mundo.

En fin, que va a tener razón TheGrefg y para algunas cosas TikTok va a ser lo que llamaremos un 'resumen torticero'. Sígannos para más análisis perspicaces y honestos de la actualidad streamer.