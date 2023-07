El increíble mensaje de audio de un chico que quería ligar, pero le salió rana: "Eres muy grunge"

Las redes sociales se han convertido en una de las principales formas de ligar de las personas más jóvenes, pero no a todos se les da lo suficientemente bien como para tener éxito en su tarea. Acertar en el objetivo es especialmente complicado cuando la persona con la que se está intentando ligar no te conoce de nada, y ni siquiera ha empezado una conversación contigo, pero aun así hay quienes se animan a tirar la caña. Este chico se ha hecho viral por intentarlo con el peor de los resultados: a la chica le horrorizó tanto que acabó grabándolo y enviándoselo a otras personas, hasta que llegó a Twitter y se hizo viral.

No hay nada de ese mensaje de audio que no dé vergüenza ajena: desde el tono de voz forzado que utiliza hasta las frases tan manidas que suelta, como sacadas de una novela adolescente, son capaces de dar escalofríos a cualquiera. "No sé si es porque eres Aries o qué, pero eres muy 'grunge', ¿eh? Me flipa tu rollo un montón, joder (suspiro sexy)". Todos los tópicos para ligar con mujeres en una sola frase, y con una 'performance' digna de telenovela. Las respuestas en Twitter al asunto lo dicen todo.

Por si esto no fuera suficiente, ya hay quienes han identificado al sujeto que mandó este mensaje porque a ellas también les ha enviado audios de este estilo. Todo apunta a que estamos ante un ligón en serie, pero todavía nadie puede confirmar cuándo se cansará de esta metodología de flirteo tan curiosa. Si la ha replicado tanto, será porque alguna que otra vez le ha funcionado; aunque, con lo viral que se ha hecho en Twitter, más le vale crearse otra cuenta y buscar un nuevo tono de voz, para que no lo identifiquen.