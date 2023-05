La inesperada respuesta de un camarero cuando un cliente le pidió un plato "un poco gay"

Siendo camarero y trabajando de cara al público puedes tener que enfrentarte a todo tipo de situaciones, conversaciones incómodas y clientes difíciles.

El joven canario residente en Madrid @ImanolSuarez se ha vuelto viral al publicar un tuit, donde nos enseña la conversación tan surrealista que tuvo con uno de sus clientes en el restaurante madrileño en el que trabaja.

"El plato que voy a pedir igual es un poco gay", le dijo un cliente, un comentario aparentemente inoportuno, que Imanol se tomó con humor.

No se cortó a la hora de contestar al comensal y le contestó de forma demoledora: "No creo que lo sea más que yo". Un divertido zasca que el cliente encajo muy bien según ha asegurado el propio Imanol.

El mensaje no tardó en hacerse viral y cuenta con casi 700.000 visualizaciones, así como más de 8.000 'me gusta' y muchos comentarios riéndose de la divertida anécdota: "Tenía mucho aceite, verdad?", "Llevaba purpurina o no?" y "Sopa de marisco-nazo" han sido algunas de las respuestas más ingeniosas.

"Creo que es la respuesta más épica que le he dado jamás a un comensal", concluyó el camarero.

"Para los que estáis preguntando, pidió un arroz con verduras. Pero me he echao unas risas con vuestras respuestas", afirmó @ImanolSuarez.