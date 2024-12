Una influencer se vuelve viral después de asegurar que ella evita los robos gracias a su "frecuencia de vibración"

Mariana Díaz, creadora de contenido con más de 30.000 seguidores en Instagram, ha generado un intenso debate en redes sociales tras un vídeo en el que asegura evitar asaltos gracias a su "frecuencia de vibración". Según explicó, su "consciencia" y la elección de no aceptar esa "realidad" la protegen de la inseguridad en Ciudad de México.

En el vídeo, Díaz lanzó la pregunta: "¿Por qué asaltan a 40.000 personas en Ciudad de México y a mí no?" para luego responder: "Porque no estoy vibrando en esa frecuencia, porque esa no es mi realidad". Además, afirmó que esta postura influye en su entorno, declarando: "Al yo no elegirla como mi realidad, invito a otros a que no lo elijan como su realidad".

La declaración no tardó en viralizarse, desatando una ola de críticas en plataformas como X (antes Twitter). Los usuarios cuestionaron el fundamento de sus palabras, señalando la falta de base científica y la percepción de superioridad en su discurso. Comentarios como "¿O sea que los demás son asaltados porque lo eligieron?" reflejan el tono predominante de las respuestas. Otros aprovecharon para ironizar sobre la supuesta frecuencia, preguntando: "¿Capta AM y FM?".

Algunos usuarios también compararon sus palabras con frases similares que minimizan problemas sociales complejos, como "el pobre es pobre porque quiere". La controversia pone en evidencia el impacto que pueden tener los mensajes de influencers que mezclan filosofías alternativas con consejos de vida, y cómo estos pueden ser interpretados como insensibles o desconectados de la realidad. Hasta ahora, Mariana Díaz no ha emitido una respuesta ante las críticas. Mientras algunos seguidores mostraron interés en sus creencias, la mayoría rechazó su postura, señalando que trivializa la inseguridad en una ciudad con serios problemas de delincuencia.