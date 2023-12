La insoportable situación de una española de Erasmus al no tener calefacción: "Muertas de frío y sin agua caliente"

Como en casa, en ningún sitio. Eso deberán haber pensado estas estudiantes españolas de Erasmus en Italia que viven sin calefacción. El Erasmus siempre es una vivencia inolvidable para todos aquellos que deciden pasar una temporada en otro país: conoces a muchas personas, descubres nuevas culturas, viajas por diferentes lugares... Sin embargo, también surgen ciertos problemas un tanto complicados de resolver.

La española Irene Domínguez, estudiante de Erasmus en Italia, ha decidido compartir en Tiktok la injusticia que está viviendo en su piso en Italia. Las redes sociales son un medio perfecto para denunciar problemas y conseguir que miles de personas conozcan tu historia. Más concretamente, más de 31 mil personas, que son el total de personas que han visto ya este vídeo. La joven explica que el 26 de noviembre se les rompió la caldera y su casero no se la ha arreglado aún, por lo que no tienen ni agua caliente ni calefacción.

"No nos hemos duchado en 20 días. La ducha ha sido una olla de agua caliente y con una taza. Es coña, nos hemos duchado en otras casas", explica entre risas la joven. Añade que no saben qué hacer porque ya le han pagado el mes de diciembre al casero, justo el mes en el que no han podido utilizar la caldera.

Explica que la única solución que le dio su casero fue dejarles tres pequeños calefactores, uno para cada estudiante del piso, pues en total son tres. Sin embargo, "cuando conectamos los tres a la vez peta la luz". Además, se queja de que la factura de la luz que deberán pagar será muy elevada, pero que tienen pensado pasarle esta factura a su casero, para que la pague él. "Eso queremos pasárselo a él. A él no se lo hemos dicho todavía, pero evidentemente la factura de la luz se la vamos a pasar a él".

Ahora las jóvenes regresan a casa por Navidad, pero "volvemos el 10 de enero y le dijimos: que esté la caldera arreglada", añade Irene. Sin embargo, al contrario de lo que hubiéramos imaginado, el casero les respondió que buscaran otro piso, porque no puede vivir así de agobiado. "Me vais a escribir que qué tal la caldera y no puedo vivir así", añadía el casero.

Pero esta solución no parece haber convencido a las jóvenes. "Si fuese más fácil igual lo buscaba, pero es imposible encontrar pisos en Italia. Entonces queremos consejo legal, ¿qué hacemos?", pregunta a los seguidores. Entre sus opciones están las de no pagar el mes de enero, pedir una indemnización o que les haga un descuento.

Todos los seguidores que han visto el vídeo han querido aportar su pequeño grano de arena. Algunos recomiendan llamar a un técnico o ponerse en contacto con un abogado y después pasarle la factura al casero. Sin embargo, otros usuarios han recomendado "aparte de buscar consejo legal seguro que en la uni que estáis de Erasmus hay una organización de estudiantes internacionales que seguro saben algo que podáis hacer, id ahí primero".

Sin duda, se trata de un caso complicado que esperemos que resuelvan pronto. Sea como sea, seguro que este problema no ensombrecerá sus recuerdos del Erasmus, una experiencia única e irrepetible que sin ninguna duda recordarán para siempre.