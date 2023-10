Intenta abrir una botella de champán con un sacacorchos, y por poco ocurre un homicidio

Pese a que en países como España es muy habitual tomar champán durante las celebraciones, hay otros lugares en las que esto no es algo tan común, por lo que es de esperar que muchos puedan llegar a confundirlo con una botella de vino. A raíz de esto, no es de extrañar que también cometan el error de pensar que tienen que abrirlo igual que las botellas de vino, con un sacacorchos, algo que puede terminar especialmente mal. Y, por lo que parecem este es precisamente el error que ha cometido la streamer coreana MiaMetzMusic.

A pesar de que sus streams suelen estar centrados en interpretar canciones con el piano, en esta ocasión quiso hacer un directo especial por su cumpleaños, algo para lo que compró una botella de champán. Pero, por lo que parece, esta debía ser la primera vez que abría una botella de espumoso, porque no sabía cuál era la forma correcta de abrir esta botella, motivo por el que intentó utilizar un sacacorchos. Y, como era de esperar, esta situación no ha acabado nada bien.

Porque, en cuanto ha visto que no podía abrirlo y ha soltado el sacacorchos, este ha salido disparado hacia arriba junto al tapón, cayendo sobre el vaso de vino que había en la mesa y reventándolo. Esto es algo que ha asustado a la vez que sorprendido a Mia, quien se ha preguntado cómo puede haber pasado algo como esto. Pero, a diferencia de ella, en las redes muchas personas se esperaban que esto fuera a pasar, debido a la presión que hay dentro de la botella.

Además, muchas personas se han sorprendido de solo haya salido el tapón disparado, ya que no habría sido de extrañar que la botella hubiera petado. Sin duda, pese a que se le haya roto un vaso, hay que alegrarse de que esto no haya terminado tan mal como podría haber acabado, y que la streamer no se haya hecho daño tras este accidente.