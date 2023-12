Intentan resolver un puzzle y no deja de deshacer los movimientos del otro: el vídeo viral más frustrante

Cuando a uno se le plantea la posibilidad de resolver un puzle y tiene tiempo para ello, es muy común verse tentado a aceptar esta propuesta e intentarlo, aunque sea únicamente por el reto que supone. Pero, aunque tener un compañero con el que resolverlo suele ser de gran ayuda, hay ocasiones en las que puede tener totalmente el efecto contrario, tal y como ocurre en el último vídeo viral, en el que una pareja intenta colocar cada botella con su color.

Este se ha convertido ya en uno de los vídeos más frustrantes que han visto los usuarios en los últimos meses porque, aunque ambos intentan resolver el puzzle y ninguno conoce la respuesta, el ver que la chica deshace las buenas decisiones del chico ha conseguido enervar a muchos. Pero, por sus expresiones y resignación, parece que él ya debe estar acostumbrado a esta situación, ya que al final desiste y deja de intentar convencerla de que su movimiento era el correcto.

A raíz de esta situación, muchos han confesado que ver este vídeo les ha puesto nerviosos e incluso les ha provocado un fuerte sentimiento de ira, ya que no entienden por qué la chica no se daba cuenta de que él tenía razón en ese caso. Además, es tal el desespero que la tuitera que ha compartido la primera parte de este vídeo confiesa que ni se ha molestado en ver la segunda parte porque no ha podido ni terminar la primera de lo desesperada que la ha hecho sentir.

Por otro lado, son muchos los que han bromeado al decir que tendría que haberlo hecho solo para resolverlo mucho más rápido. Y, por lo que parece, esto es algo que esta pareja también hizo en otro vídeo, donde compitieron el uno contra el otro para ver quién lo resolvía antes. Y, tal y como se imaginaban los tuiteros, el chico acabó resolviéndolo antes que ella, ya que se fijó en cuáles podían ser los correctos, en vez de moverlos al azar. Aun así, ella tan solo se quedó a un movimiento, algo realmente sorprendente por la forma tan aleatoria que tiene de resolverlo.