Unos jóvenes hacen su primera tortilla y los comentarios del vídeo son una obra de arte

Sabemos que cocinares un tanto complicado y que, por tanto, muchas personas se resisten a ello. Sin embargo, también encontramos algunos valientes que se aventuran a probar suerte con la gastronomía, pero no obtienen un buen resultado. Tenemos un testimonio visual de ello gracias a estos chicos que decidieron grabarse cuando intentaban hacer su primera tortilla. ¿Te puedes imaginar el resultado?

La conocida cuenta de Instagram @postureoespanol ha compartido un vídeo de @darii038 que ha dado mucho que hablar. Unos jóvenes se arriesgaron a cocinar su primera tortilla y, sin ninguna duda, el resultado no fue muy bueno. No sabemos los ingredientes que utilizaron, pero el color oscuro de esta tortilla ha llamado la atención de todos aquellos que han visto el vídeo. De hecho, llega a confundirse con el color negro de la sartén.

A pesar del mal aspecto de esta comida, parece que los jóvenes están bastante orgullosos de su tortilla, por los comentarios que se escuchan entre los amigos. No sabemos si emplearon morcilla, chocolate, café o cualquier otro alimento oscuro, pero si nos diesen a probar, preferiríamos decir que no.

Sin embargo, lo mejor de esta publicación son los comentarios que ha recibido. Como era de esperar, la mayoría han bromeado con el color de la tortilla: "¿De qué es la tortilla, de Diesel?", escribe uno; "Bro, la tortilla hay que hacerla con aceite de oliva, no con aceite de motor", comenta otro; "¿Por qué la has hecho con huevos Kinder?", pregunta otro; "Tortilla sin plomo 95", "Yo era team cebolla y poco hechas hasta que probé la de asfalto", "La de alquitrán, la que más me gusta!!!", "Échale protector solar", "¿Cuánto petróleo le tengo que echar exactamente?", podemos leer también.