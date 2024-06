Orujo Makeup: El desternillante vídeo de una tiktoker enseñando su rutina de maquillaje a golpe de chupitos

El universo de TikTok está repleto de millones de tutoriales y trucos de maquillaje de influencers que comparten sus secretos de belleza y técnicas innovadoras. Sin embargo, entre la multitud de estilos y trucos, hay quienes logran destacar por su capacidad para captar la atención con un enfoque único y, a veces, inesperado.

Laila, una creadora de contenido en TikTok, decidió llevar los tutoriales de maquillaje a un nuevo nivel con su último video sobre su makeup routine bautizado como "Orujo Makeup".

Lo que podría haber sido otro tutorial de maquillaje convencional se transformó en un divertido vídeo donde la tiktoker combinaba cada paso de maquillaje con un trago de la bebida alcohólica llamada Orujo.

"Como me habéis preguntado tanto por mi maquillaje, me he animado a haceros este video" así comienza Laia este peculiar tutorial. "Estoy supermotivada", añade, antes de explicar la importancia de preparar la piel con un "vasito de orujo" para mantenerla hidratada.

En el siguiente paso advierte: "Cuidado con pasarse con el maquillaje, que luego me vais por ahí con una puerta", comenta la tiktoker de manera irónica sacando la carcajada de los usuarios.

Entre paso y paso Laia no duda en recomendar a sus seguidores un traguito de orujo "Vamos con los labios, los pintaremos de coral que es un bien de lujo ¿y qué rima con lujo? Orujo, pues pa' dentro".

El video rápidamente captó la atención de los usuarios de TikTok, acumulando más de un millón de reproducciones en las primeras horas. Los comentarios no se hicieron esperar, desde elogios hacia la tiktoker hasta divertidas intervenciones como la siguiente: "yo uso ginebra para limpiar la grasa de la cocina...al tercer gintonic ya no ves suciedad".

Con su habilidad para mezclar "trucos" de maquillaje con un toque de humor auténtico, Laila ha convertido un simple tutorial en un original vídeo viral que divierte a millones de usuarios.