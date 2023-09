El criticado vídeo de una influencer que hizo un GRWM del maquillaje para el funeral de su abuelo

Aunque ser influencer es una profesión indudablemente más cómoda que la mayoría, también tiene ciertos problemas que pueden afectar duramente a quienes se dedican a las redes. TikTok es una de las redes sociales que menos perdona a la hora de pasar unos cuantos días sin subir contenido, y es por eso que los creadores se fuerzan a seguir creando vídeos a pesar de que no se encuentren bien o estén pasando por un momento difícil. La tiktoker Júlia Rodríguez se ha convertido en el mejor ejemplo de ello, después de ser muy criticada por subir un vídeo en el que mostraba cómo se maquillaba para ir al funeral de su abuelo.

Tanto el vídeo original que subió ella como aquellos que han sido resubidos a Twitter se han hecho virales y han recibido las críticas de cientos de personas. A pesar de que un vídeo como este pueda resultar desacertado y chocante, hay quienes han sido rápidos en señalar algo que la propia tiktoker dice en el vídeo: todavía no tiene asumida la muerte de su abuelo, y en las visitas al tanatorio no fue capaz ni de llorar, estaba bloqueada. Ese bloqueo se puede observar también en este vídeo, que la influencer decidió grabar para poner al día de la situación a sus seguidores, y que no le preguntasen más al respecto del estado de salud de su abuelo.

Hace tres días que Júlia Rodríguez publicó este controvertido vídeo, y desde entonces se ha dedicado a publicar vídeos que tenía ya grabados, mientras ella y su familia procesan este duro golpe. Más que criticar a esta influencer en concreto, tal vez sea necesario preguntarse por qué sienten la presión de no poder parar de subir contenido a sus redes, por muy malas que sean las circunstancias que les estén tocando vivir. En el caso de Júlia, solo quedará desearle que pase el duelo lo mejor posible y que vuelva a grabar contenido cuando realmente se sienta preparada.