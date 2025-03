Si Like a Prayer saliera hoy, ¿se cancelaría a Madonna? Las redes opinan en el aniversario de la mítica canción

En 1989, Madonna lanzó Like a Prayer, una canción que no solo marcó un antes y un después en la música pop, sino que también desató una de las mayores controversias de la época. Su videoclip, con cruces ardiendo, estigmas y una relación amorosa con un santo negro, fue tachado de blasfemo y provocó que el Vaticano condenara a la artista. Pepsi, que había firmado un contrato millonario con la cantante, rompió su relación con ella tras la indignación de sectores religiosos. Sin embargo, la canción se convirtió en un himno y consolidó a Madonna como la Reina del Pop.

Ahora, 36 años después, las redes han revivido el debate: ¿qué pasaría si Like a Prayer se lanzara en 2025? Un usuario en Twitter/X lo tiene claro: "Si saliera ahora, todo el mundo se escandalizaría más que antes y le echarían la culpa al wokismo". Otro comentario recuerda: "Creo que fue muy polémica en su momento, y que el Papa de entonces la criticó...".

Para muchos, la gran diferencia entre 1989 y la actualidad es la existencia de las redes sociales, que amplifican cualquier polémica. "En su momento fue muy polémico, lo que pasa es que no trascendió mucho porque no había redes sociales. Pero, si hubiera salido ahora, se habría armado una buena", comenta otro usuario. Sin embargo, algunos creen que la reacción no sería tan distinta: "Recuerdo la polémica en los telediarios. Sin embargo, una profe de inglés en la EGB nos puso la canción y nos enseñó la letra. Siempre me acuerdo de eso porque yo era ya fan de Madonna y me hizo mucha ilusión que fuese la primera canción que aprendía entera en inglés. Temazo".

El debate sigue abierto: ¿Madonna habría sido cancelada en 2025 o habría vuelto a demostrar que está siempre un paso por delante? Lo que es seguro es que, décadas después, Like a Prayer sigue siendo un símbolo de provocación y libertad artística.