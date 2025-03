El frío gesto de Sofía Vergara con Rosalía en los Oscar 2025 que ha generado polémica en redes

Un breve pero llamativo momento en la alfombra roja de los Oscar 2025 ha desatado un aluvión de comentarios en redes sociales. En un vídeo viral, se observa a Sofía Vergara posando junto a Rosalía para una foto, pero con una actitud distante y sin siquiera mirar a la cantante española. La frialdad del gesto ha generado un gran debate en plataformas como Twitter/X.

Las imágenes muestran a ambas artistas compartiendo un instante ante las cámaras, pero con una evidente falta de conexión. Mientras Rosalía mantiene su habitual simpatía, Vergara evita el contacto visual y se muestra visiblemente incómoda. Una vez tomada la fotografía, la cantante intenta interactuar con la actriz, pero esta ni siquiera se gira para responder.

El gesto no ha pasado desapercibido y las redes han estallado con opiniones divididas. Algunos usuarios han interpretado la actitud de Vergara como una falta de educación, mientras que otros especulan si la actriz sabía realmente quién era Rosalía. "Creo que es el primer famoso que le hace ese feo a Rosalía, ni Nicki Minaj se atrevió a tanto", comentaba un usuario en Twitter/X. Otro mensaje señalaba: "No me gusta hablar mal de la gente, pero ¿para qué Sofía Vergara se prestó para la foto si ni miró a @rosalia? ¿Sabría quién era?".

Las críticas han sido especialmente duras con la actriz colombiana, a quien muchos han tachado de "altiva" y "maleducada". "Qué horror Sofía Vergara. Qué tipa tan mal educada y altiva. ¿Altiva por qué?", escribió otro usuario indignado.

Hasta el momento, ni Sofía Vergara ni Rosalía han hecho declaraciones al respecto, pero el vídeo sigue acumulando reproducciones y reacciones. Mientras algunos intentan justificar el gesto como un simple malentendido, otros consideran que la frialdad de la actriz fue evidente y totalmente innecesaria. El debate sigue abierto, y la escena ya es uno de los momentos más comentados de esta edición de los premios Oscar.