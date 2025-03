Un famoso vecino de Travis Kelce revela un gran secreto sobre su romance con Taylor Swift pero luego pide perdón

Wes Bergmann, estrella de reality y vecino de Travis Kelce, ha revelado detalles sobre la relación del jugador de los Kansas City Chiefs con Taylor Swift.

Bergmann, conocido por su participación en The Challenge de MTV, del cual fue ganador en dos ocasiones, y más recientemente en The Traitors, vive en la misma exclusiva comunidad cerrada que Kelce, según People.

En febrero, durante un episodio del pódcast The Social Game, Bergmann conversó con las presentadoras Michele Fitzgerald y Kellie Nalbandian, donde compartió información sobre la pareja. Según su versión, Kelce y Swift, ambos de 35 años, comenzaron a salir meses antes de que la cantante hiciera su primera aparición en un partido de los Chiefs el 15 de septiembre de 2023 contra los Cincinnati Bengals, lo que se interpretó como la primera señal pública de su relación.

Sin embargo, semanas después de la emisión de la entrevista, Bergmann recurrió a la red social X para aclarar sus declaraciones. "Dios mío, lo siento mucho y estoy confundido", escribió el 4 de marzo. "Todo lo que se está hablando no es asunto mío. Mis palabras fueron sacadas de contexto y dichas en lo que pensé que era un entorno relativamente privado, pero obviamente no lo fue".

Añadió que su único conocimiento concreto es que Kelce se mudó a la comunidad en noviembre. "Eso es todo lo que sé. Solo le comenté a Michele, que es una gran fan, que esto era serio. Ella no me creyó durante seis meses. Esa era la intención del comentario".

Bergmann concluyó diciendo: "De nuevo, lo sacaron de contexto, pero, de todas formas, no debería estar hablando de esto. Así que consideren esto la última vez que lo haré".

Durante el pódcast, Nalbandian mencionó que, antes de conocer personalmente a Bergmann, ya sabía que era vecino de Kelce. El concursante de The Traitors explicó que vivir en la exclusiva comunidad de Leawood, en Kansas City, le permitió enterarse de la relación de Kelce y Swift mucho antes de que fuera de conocimiento público.

Bergmann describió al jugador de la NFL como "un enigma", diciendo: "Por un lado, es un tipo rudo y fornido del fútbol americano, pero por otro lado, Taylor Swift escribirá unas 12 canciones sobre él".

También reveló que, cuando inicialmente le comentó a Michele Fitzgerald que Kelce y Swift estaban juntos, ella no le creyó.

"Fui la primera persona en enterarme de todo esto y traté de decírselo a Michele hace mucho tiempo", afirmó. "Le dije: ‘Están juntos, para que lo sepas’, y ella no me creyó. Me decía: ‘A ella solo le gustan los artistas’".

Finalmente, Bergmann señaló que tuvo que esperar alrededor de seis meses para que su amiga aceptara la relación, tras ver a Swift asistiendo a los juegos de Kelce.