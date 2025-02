Madonna borra todas sus fotos de Instagram: ¿Se viene nueva música?

Madonna ha sorprendido a sus seguidores al vaciar por completo su cuenta de Instagram, dejando solo una publicación reciente que muestra a la diva como portada de la próxima edición de la prestigiosa revista CR Fashion Book. La imagen, cargada de simbolismo, viene acompañada de un críptico mensaje: "Kill or be killed… The industry taught me that". Este enigmático enunciado ha desatado una ola de especulaciones entre los fans y críticos, que interpretan el gesto como un indicio de un inminente regreso o un nuevo proyecto musical.

El borrado masivo del contenido digital es una estrategia común entre muchos artistas antes de lanzar novedades importantes. La limpieza del feed de redes sociales crea un ambiente de expectación y renovación, dejando claro que se avecinan cambios significativos en la carrera del artista. En este caso, el hecho de que Madonna, quien ha marcado la historia de la música pop, opte por eliminar todo el contenido acumulado durante años en su Instagram, sugiere que está preparando el terreno para una transformación.

La elección de su portada en CR Fashion Book como única foto de su feed, puede indicar que Madonna cuente algo revelador en el próximo número de la revista. Así pues, ,ientras los seguidores especulan sobre el posible regreso de la cantante a los escenarios o su incursión en nuevos formatos artísticos, el mensaje enigmático y el reciente vaciado de su cuenta dejan claro que el legado de Madonna está a punto de experimentar una nueva y audaz transformación. Los próximos días serán cruciales para confirmar las interpretaciones y descubrir qué sorpresas tiene preparadas la reina del pop.