Lluna Clark cuenta lo que estaba viendo su taxista portugués en el móvil y no puede ser verdad: "Estoy flipando muchísmo"

Cuando uno se va de viaje siempre vuelve con historias que contar, aunque no siempre son positivas. Además, cualquier problema con el que te encuentres fuera del lugar de donde vives, sobre todo si es en un país extranjero, acaba viviéndose con mucha más ansiedad.

A partir de ahí, todo depende de por dónde lo mires. Si eres de los que ve el vaso medio lleno, nada es demasiado dramático si tiene potencial de convertirse en una buena anécdota que contar a tus amigos de vuelta en casa o, en su defecto, a tus seguidores de Twitter.

Lo mejor es que con las redes sociales no hace falta esperar ni a que termine el drama. De hecho, retrasmitir tuit a tuit lo que te está tocando vivir es una buena manera de quitarle peso al asunto, y eso es justo lo que hizo la creadora de contenido Lluna Clark.

"Estoy en un taxi en Lisboa, y cuando he subido al coche, el conductor estaba en videollamada con su novia que estaba desnuda", escribió en un tuit reciente la streamer, tiktoker y presidenta del equipo Las Saiyans, de la Kings League. Pero la escena no acaba ahí: "el tío va sin cinturón, haciendo videollamada y viendo videoclips con el otro móvil".

Como es comprensible, su tuit termina con un "Estoy flipando muchísimo". La publicación cuenta con más de 3 mil likes y ha llegado a medio millón de personas, muchas de las cuales la contestaron al momento igual de asombradas.

En un segundo tuit, Lluna adjunta una foto tomada desde el asiento de atrás como prueba. "El cinturón puesto para que no pite y el sentado encima XD", comenta, y en la imagen se puede ver como el cinturón en efecto no pasa por encima del hombro del conductor. Además, se aprecia que en el móvil que tiene fijado al salpicadero está viendo de menos el mapa de la ruta.

A esto último, algunos le contestaron que, según la ley de tráfico (al menos en España), los taxistas no están obligados a llevar cinturón circulando pro vías urbanas. No obstante, en el tuit la creadora de contenido deja bastante claras las razones por las que el conductor no transmitía ningún tipo de seguridad.

En las respuestas al post no han faltado las críticas y muchos han comentado las experiencias similares que vivieron al conducir por Portugal, pero concretamente en su capital, Lisboa. "Luna yo estuve en febrero en Lisboa y no es normal como va la gente con los coches y los peatones cruzan la carretera por cualquier sitio como si pareciera que no les importase su vida. Ve con cuidado", le advierte un tuitero.

Por supuesto, también han abundado las bromas acerca de la surrealista situación. Varios usuarios han comparado al taxista con el popular streamer Viviendoenlacalle, que el pasado verano anunció que abandonaba Twitch y que durante su carrera se ha visto envuelto en varias polémicas en redes, ya que en algunos de sus directos se le ha visto conduciendo de manera temeraria.