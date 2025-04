Le manda un demoledor email a su profesora de inglés y divide Internet: "Nunca me he encontrado con alguien como tú"

Un joven llamado Jaime Manzano se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un correo electrónico que envió en septiembre de 2024 a su profesora de inglés, una docente por la que, evidentemente, no sentía gran aprecio. Aunque el mensaje fue escrito hace meses, recientemente decidió publicarlo en su cuenta de Instagram, lo que provocó un aluvión de comentarios y reacciones en redes sociales.

El correo comienza de forma cortés, aunque rápidamente da un giro directo y crítico: "Hola, buenas tardes. Te mando este mensaje para expresar algo que llevo mucho tiempo queriendo decirte. En mis 14 años de educación, nunca (por suerte) me había encontrado con alguien como tú", arranca Jaime.

Luego, su tono se vuelve contundente: "En mi opinión, no estás hecha para la educación. No solo por tu falta de empatía y solidaridad, sino también por la poca vocación que demuestras. Parece que lo único que te gusta de ser profesora es el sueldo. Tu forma de enseñar este curso ha sido, sencillamente, nefasta. Y eso, si es que puede llamarse enseñanza."

Más adelante, Jaime no se guarda nada y lanza una recomendación sarcástica: "Como alumno que ha pasado contigo diez largos meses a razón de cuatro horas semanales, me atrevo a sugerirte algo: tal vez deberías considerar trabajar en una obra, colocando bloques. No lo digo con maldad, sino por el bien de la educación y la salud mental del alumnado. Bastante duro es ya el bachillerato como para, en vez de dar inglés, sentir que estamos en un programa de televisión que, dada la situación, llamaría 'Help Me' (traducido, por si lo necesitas, como Sálvame)."

Jaime también critica la preparación de la profesora y su actitud durante las clases: "Te aconsejo que repases tú también los verbos en inglés, porque como bien dices, a veces se complican… aunque contigo se vuelven imposibles de entender. Y, por favor, dedica el tiempo de clase a enseñar, no a hacer otras actividades ‘didácticas’ que poco o nada aportan."

El mensaje finaliza con una despedida que mezcla ironía con un deseo de cambio: "Espero que disfrutes del verano, como yo lo estoy haciendo. Y, por cierto, enhorabuena por tus excusas para no cumplir con tu trabajo: que si se te olvidaron los exámenes, que si perdiste las hojas, que si no funciona la fotocopiadora… Todo menos enseñar."

"Ojalá este año impartas también clases de yoga a tus nuevos alumnos. Te animo a empezar el próximo curso con más eficacia. Un abrazo fuerte… and bye forever. O eso espero.", sentencia.

No sabemos si realmente esta profesora es tan terrible como Jaime la pinta ya que sólo conocemos una parte de la historia, lo único que está claro es que el correo ha dividido a la gente. Algunos aplauden la valentía de Jaime por expresar lo que muchos estudiantes sienten pero no se atreven a decir. Otros, sin embargo, consideran que fue innecesariamente hiriente. "Me he quedado ciega leyéndolo, pero ha valido la pena 100%," escribió una usuaria entre risas.

"Entiendo tu frustración, pero no deja de ser un ser humano con vida más allá del aula. Y la docencia no es nada fácil," comentó otra persona.

También hubo quien apoyó el tono del mensaje: "No veo nada de malo. Hay profesores mediocres que hacen que odiemos una asignatura o que simplemente no aprendamos nada. Y eso tiene consecuencias."

Y tú, ¿qué opinas? ¿Se pasó Jaime con su mensaje o simplemente dijo lo que muchos callan sobre alguno de sus profesores?