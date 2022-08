Los 33 mejores tuits de humor sobre bodas

Más información Los 100 mejores tuits de humor de la última decada

Todos los años nos enfrentamos a la misma situación con terror, la temporada de bodas. Ese terrorífico momento en que te llega una invitación, que más bien parece un castigo, y tienes que empezar a planearlo todo.

Las bodas pueden ser algo genial si se casa alguien cercano a ti con el que te llevas bien y la cosa promete ser una fiesta pero hay veces que son un compromiso, no te apetece ir y encima tienes que dejarte una pasta.

"Se encuentran dos amigos y uno de dice al otro:

- ¿Oye me he enterado que te has casado?

- No, tú lo habrás oído, el que me he enterado he sido yo"

Piensa como vas a ir vestido, déjate una pasta en el regalo de boda, otra pasta en el alojamiento si no es en tu ciudad, otra pasta si te ha tocado ir a la despedida de soltero o soltera.

Además te toca multiplicar todo ese proceso por el número de bodas a las que te haya tocado ir ese año.

"Dos amigos estan hablando de sus planes para el futuro.

- Pues yo estoy buscando ya novia para casarme, pero no se que hacer,

porque a mi madre no le gusta ninguna de las chicas que la he presentado.

- Pues entonces busca una chica como tu madre y presentasela.

- Ya lo hice, pero entonces no le gusto a mi padre".

Las bodas son también una fuente inagotable de tradiciones que cada vez parece que van en aumento, el cocktail, el banquete, la barra libre, el baile, los discursos y el photocall entre otros.

Pero algo tan importante como las bodas no podía pasar desapercibido en las redes sociales y mientras son muchos los que presumen de su look en las bodas en Instagram también son muchos los que en Twitter dejan comentarios y reflexiones ácidas, divertidas y humorísticas sobre las bodas.

En esta noticia hemos recopilado una pequeña selección de los mejores tuits, memes y videos de bodas para que pases un buen rato riéndote.

