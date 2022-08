Willyrex confiesa cuánto le costó su boda y opina sobre lo más importante: ¿quién será el siguiente?

En dos semanas se cumplirán tres años de que Cristiurbi diera el 'sí quiero' a Willyrex, una de las parejas más estables, queridas y discretas en el panorama de los creadores de contenido. Con la resaca ya pasada, ha sido el padre del concepto 'youtuber' en España quien ha querido dar todo tipo de detalles de la ceremonia, preparativos, y lo que está por venir.

"Bailé a Bizarrap y Quevedo como nunca, el temazo del verano y mira que no salgo más que una o dos veces al año, en Ibiza", dijo recordando con cachondeo la noche del enlace. Ya había aclarado que la luna de miel no la realizarán hasta dentro de unos meses, previsiblemente en temporada baja, por lo que los streams diarios (que lleva más de una década cumpliendo a rajatabla) siguen con normalidad.

Contextualizó para los que no sabían de su vida que la boda originalmente estaba preparada ("con todo pagado") para 2020, pero "pasó lo que pasó" y tuvieron que cancelar. Mención especial para "ya tenía el traje elegido", algo que le hubiera encantado ver a Anitta Ruiz. Seguro. "No fue un traje muy caro", añade.

La discreción y medidas de seguridad fueron sus primeras preocupaciones, sabiendo que "no podían elegir grandes ciudades" porque se filtraría la fecha, la localización y hasta el lugar del banquete, por lo que eligieron un lugar "cerca de Barcelona con facilidad de acceso para los que venían de fuera". Por cierto, sobre las ausencias: "Mangel no vino el rata, le he preguntado y no me ha dicho por qué".

Volviendo al tema vestimenta, confiesa que le ha "encantado llevar tirantes" y que se va a "comprar de todos los colores". Ojito, que la imagen tiene su aquel con un Willy multicolor en esa peculiar prenda. "Vestirse es una ciencia, me grabaron todo con cómo me ayudaba mi madre a los detalles del traje", para un vídeo que supongo que acabará en redes sociales. O quizá no.

La recena de una cadena de hamburguesas triunfó espectacularmente, así como las actuaciones en directo y los bailes que tenían previstos "al estilo conga después de un vídeo emotivo". Vamos, el cachondeo típico de este tipo de eventos.

Un miedo importante del youtuber: "Yo me acuesto y levanto muy temprano, me ha pasado toda la vida, y temía quedarme dormido en la cena. Pero me eché una buena siesta y llegué descansado". Menos mal, no está bien visto eso de roncar en tu boda.

"Luzu me dedicó un discurso muy bonito, fue el único de mi parte que habló, y la gente me decía que le hiciera una donación por PayPal", dice divertido frente a las palabras de su colega, quien ya se casó por todo lo alto en una boda temática de Star Wars hace tres años, con réplica friki en Karmaland.

¿Sobre quién se podría casar el siguiente? "A mí me gustan mucho las bodas, me encantan", dice, deseando repetir y apunta a "Vegetta, Rubius o Staxx" como posibles sucesores de bodorrio. Luego matizó sus palabras para asegurar que "a Rubius no lo veo casándose. ¡Si no tiene ni un traje!".

Un detalle sobre el costo de todo: "Fue muy cara muy cara muy cara. Podría comprarme varios coches", explica sin dar la cantidad exacta, pero que muy fácilmente, viendo el despliegue, supera los 120.000 euros. "Sin embargo lo volvería hacer", asegura. Y nosotros a verla, eso seguro.