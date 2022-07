Willyrex se casa con Cristi Urbi tras tres años de espera

Desde que Willyrex le contase al mundo que su pareja había aceptado su propuesta de matrimonio, han pasado muchas cosas: dos veladas de boxeo, un documental de Rubius, la erupción de un volcán y una pandemia mundial.

Después de mucho tiempo, este fin de semana se van a dar el "Sí, quiero", tras posponer dos veces el evento por la Covid-19. Pero no todo van a ser malas noticias: durante todo este tiempo, Willy y Cristi dieron la bienvenida en enero de 2021 a su primera hija, María.

Desconocemos los detalles del enlace, pero sí sabemos un poquito más sobre la luna de miel: Willyrex ha confirmado que no se irán de viaje nada más terminar la boda. sino que prefieren estar un tiempo tranquilos e irse más adelante. ¿El destino? No se sabe nada.

Algo que sí ha contado es que, al contrario que Cristi Urbi, no se ha ido de despedida de soltero. "No me gusta hacer las cosas típicas, que te secuestren los amigos de golpe y te lleven de viaje". Y añade: “Mis amigos saben que, si hacen eso, dejan de ser mis amigos”. Su idea principal era aprovechar el viaje a Los Ángeles para el E3, y de ahí alquilar un jet privado hasta Las Vegas.

Pero, como pasa con todo grupo de amigos, organizar un viaje no es nada fácil. "Tengo diferentes grupos de amigos, es posible que juntos no encajen bien", comienza. Además, la vida a veces complica mucho las cosas y es muy difícil cuadrar agendas. Por tanto, con la cancelación del E3 y la imposibilidad de que sus amigos pudiesen viajar, Willyrex se ha quedado sin despedida.

Lo que no han faltado han sido las especulaciones sobre quién va a ir y quién no a la boda. En especial Staxx, con quién Willyrex mantenía una gran amistad, pero del que, por causas que se desconocen, se alejó. Aunque parece ser que Karmaland ha hecho de las suyas y los ha vuelto a unir, aunque sea por un momento.

Muchos fans hacían un llamamiento a Ibai para tener un evento tipo "La Boda del Año", o insinuaban que Willyrex hará un directo de Karmaland nada más dar el "Sí, quiero". Pero lo que todo el mundo espera es cerrar el círculo, y pide que ahora sea Luzu el que grite "¡Que vivan los novios!" durante el enlace. Aún quedan días para el acontecimiento del año, pero ya tenemos ganas de ver los memes.