El meme del perro con una manzana que triunfa en TikTok gracias a la inteligencia artificial

En el vasto universo de los memes, un nuevo protagonista ha robado el corazón de millones de usuarios: un pequeño perro salchicha sosteniendo una manzana roja en su boca. Apodado como Apple Dog o Dog With Apple Meme, este personaje ha cobrado vida gracias a TikTok y las herramientas de inteligencia artificial, que lo han catapultado a nuevas alturas de popularidad.

La imagen original del Apple Dog fue publicada por el usuario @brokenbyrds en X (antes Twitter) el 15 de noviembre de 2023, acompañada de un texto —difícil de traducir al castellano, todo sea dicho— escrito en tono humorístico: "This dock is holding an April in its Melt". Este mensaje, lleno de errores intencionales y parte del estilo conocido como LOLspeak, convirtió al meme en un éxito inmediato, acumulando más de 6.500 retuits y 28.000 me gusta en menos de un año.

Sin embargo, el origen real de la imagen se remonta aún más atrás, a una publicación de Imgur de 2013, donde el mismo perro, rodeado de manzanas en un campo, aparecía con la frase: "Look! I got you an apple!" (¡Mira! Te he traído una manzana!).

La magia del Apple Dog no se quedó en X. TikTok ha sido el escenario donde este meme ha explotado gracias a la integración de inteligencia artificial. Los usuarios han comenzado a utilizar herramientas generativas para recrear al dachshund en distintas situaciones, desde parodias hasta videos musicales. Estas versiones reinventadas han llevado al meme a una nueva generación de internautas, quienes no paran de compartir, modificar y darle su propio toque creativo.

El éxito del Apple Dog no solo radica en su ternura, sino también en su capacidad para conectar con las tendencias digitales actuales como la propia inteligencia artificial. Con millones de visualizaciones y nuevos contenidos apareciendo a diario, está claro que el Apple Dog tiene un lugar asegurado en el olimpo de los memes.