Movió el felpudo de su vecino porque no le gustaba y acabó recibiendo un buen merecido

Las relaciones entre vecinos, a veces, no son todo lo fluidas que cabría esperar. Convivir en un mismo edificio puede dar lugar a muchas diferencias de opinión y a enfrentamientos relativamente graves, y cuando estos son grabados en vídeo, la viralidad está casi asegurada. Este chico puso una cámara en su puerta para grabar las conductas cuestionables de su vecina (una Karen de diccionario), y el clip en el que por fin se enfrenta a ella ha hecho que miles de personas se burlen de ella y aplaudan al chaval que lo grabó todo. ¿El detonante? Un felpudo que no gustó nada a su vecina.

Todo hay que decirlo: el chico que grabó este vídeo no está totalmente libre de culpa. Es relativamente comprensible que un vecino con niños pequeños no quiera que sus hijos vean todos los días un felpudo con palabras malsonantes o algún tipo de frase ofensiva, pero hay formas mejores de gestionar ese conflicto. Lo más seguro es que ya existiese algún tipo de tensión entre ambos por algún otro tema, y que la vecina pensase que no merecía la pena dialogar con él, a pesar de que fuese la opción más adecuada para atajar el asunto.

Darle la vuelta a un felpudo rara vez podría considerarse una "invasión de la propiedad privada", y saber que este chico se molestó en poner una cámara solo para grabarlo todo demuestra que la venganza es un plato que se sirve frío. Una decisión como esta no se toma a la ligera, así que es probable que el chico tuviese sus motivos para dudar de las intenciones de su vecina.

Sea como sea, lo que está claro es que miles de personas están disfrutando de lo lindo con el espectáculo, y no son pocos los que quieren saber cómo continúa este curioso enfrentamiento entre Karen y Mr. Felpudo Ofensivo.