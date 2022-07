Muestra la diapositiva que quiere poner en la exposición de su TFG y Twitter le anima con la loca idea

Ya es todo un fenómeno viral en redes. Hablamos del tuit de David García (@David_El_Rubio_), el cual ya cuenta con casi 6000 mil 'me gusta' y con el que ha conseguido revolucionar a los internautas de Twitter tras la reflexión que ha publicado acerca de su Trabajo de Fin de Grado (TFG).

"Pregunta totalmente seria", así comienza la cuestión que como respuesta ha obtenido numerosos "HAZLO" pese al carácter un tanto surrealista de su propuesta al tratarse de un proyecto universitario. (Quizás sea esa la razón por lo que los usuarios más pícaros no han dudado en animarle a hacerlo).

"¿Si pongo esta diapositiva en el Power Point del TFG se lo tomarán mal? Es que me apetece padrear", ha inmortalizado David en la mencionada red social junto a la imagen que ha causado sensación.

Y qué muestra la instantánea: pues, nada más ni nada menos que, un Fernando Alonso sentando en su box durante una carrera junto a la palabra "¿preguntas?" superpuesta en la foto.

Consciente de la repercusión que han obtenido sus palabras, el joven no ha dudado en compartir su asombro a través de nuevos mensajes en la red social del pajarito: "Recordaré el día 05/07/2022 como el día que hice historia en esta red social" y "Y yo como duermo con la que se ha liado con el tuit JAJAJAJA".

Hasta ahora, David no ha aclarado si tomará la decisión de hacerlo o no, eso sí, las tentaciones por parte de los usuarios de la red no son pocas.

Por el momento, la única certeza de García es que "sería totalmente histórico llegar el lunes a la presentación después de una nanovictoria en Austria y poner esa foto", le contesta a un seguidor.

Habrá que esperar entonces, como mínimo, hasta este próximo lunes para que David nos cuente si finalmente ha hecho 'historia' o no.

