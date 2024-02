Muestra en Tik Tok las condiciones infrahumanas en las que vive de Erasmus: "Una casa habitada por animales"

El Erasmus es una etapa inolvidable para todas aquellas personas que lo han experimentado. Los amigos que haces, las noches de fiesta, las clases en la universidad, etc. Todo se convierte en una aventura que jamás podrás olvidar. Sin embargo, para algunas personas es mucho más complicado que para otras olvidar esta etapa.

A pesar de que esta experiencia es alabada por muchas personas, existen algunos casos en los que jamás repetirían esta beca. Y esto es lo que le ha ocurrido a nuestra protagonista de hoy, @angelitaaaaaaaaaaaa. Ángela ha contado en un vídeo de Tik Tok la lamentable situación en la que vive durante su Erasmus en Milán por culpa de sus compañeros de piso. La convivencia con personas que no conoces siempre ha sido complicada, pero en este caso es peor aún.

El vídeo de Tik Tok está formado por diferentes imágenes y vídeos en los que se aprecia la suciedad que envuelve toda la casa. Aunque Ángela no habla en todo el vídeo, sí que escribe sobre las fotos "Hola, me llamo Ángela y sobreviví a un erasmus en una casa habitada por animales". En la primera imagen se ve el cubo de basura repleto de desperdicios y con muchas más bolsas de residuos a su alrededor.

Por otro lado, también comparte un vídeo enseñando toda la suciedad del suelo de la vivienda, la vajilla sin fregar en la cocina y con restos de comida -que, incluso, apenas cabe de toda la cantidad de utensilios sin lavar-, las colillas de los cigarros sin tirar a la basura o el papel higiénico sin ser muy higiénico. Sin embargo, lo que más destaca de todo ello es el aseo, pues se aprecia las señales de haber sido usado y no haber podido calcular bien dónde se encontraba el inodoro.

Sin duda, al ver el vídeo no entendemos muy bien cómo puede aguantar viviendo en esta situación. Además, la chica escribe desesperada en la publicación de Tik Tok "No puedo más, y aún me faltan unas semanas aquí".

El vídeo ha superado el millón de reproducciones y muchos usuarios se han compadecido de la joven atónitos por lo que estaban viendo. "He visto decenas de videos de pisos de erasmus, pero esto ya es cruzar la linea", se lamenta una; "Soy yo y prefiero dormir en la calle", añade otra. También otros han intentado ayudar a Ángela dándole unos pequeños consejos: "Llama al dueño del piso y pídele porfavor que vaya verlo".

La verdad es que tras ver este vídeo se nos han pasado las ganas de irnos de Erasmus y de vivir con otra gente desconocida. Por lo que desde aquí le deseamos mucha suerte a esta joven y pedimos a sus compañeros que hagan un esfuerzo por mantener las condiciones mínimas de higiene.