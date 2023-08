Una mujer bate el récord del mundo al tirarse el eructo más ruidoso de la historia

Normalmente, tirarse un eructo es considerado de mala educación. Pero dependiendo del contexto, hay quien lo encuentra divertido. Hay incluso quien lo considera prácticamente una competición.

Si eructar fuese un deporte, la MVP sería Kimberly Winter (@kimycola en TikTok), una joven mujer estadounidense que ya puede fardar de ser la persona que más alto ha eructado de la historia.

Así lo ha corroborado la institución pertinente en estos temas, nada menos que Guinness World Records.

Como explica la campeona en un vídeo publicado en el canal oficial de los Récord Guinness: "siempre supe que era capaz de eructar muy alto, hasta mis padres me han llegado a mandar callar".

En el vídeo en cuestión, Kimberly revela detalles sobre su sofisticada técnica a la hora de eructar alto, en caso de que alguien quiera entrenar para llegar a superarla algún día. "Lo que hago es coger aire y tratar de manipularlo hasta conseguir algo monstruoso y mágico", comenta.

Basta con pasarse por su cuenta de TikTok, donde están recopilados sus mejores eructos, para darse cuenta de que no miente. De hecho, "monstruoso" es un adjetivo que se queda corto. Sin embargo, allí cuenta con una fiel red de seguidores que le apoyan y le piden vídeos personalizados.

Su preparación para batir el récord mundial comenzó por comprarse un medidor de decibelios y comprobar que podía alcanzar los 109,7 dB. Luego, fue probando con distintas comidas y bebidas en busca de potenciar sus eructos. Según dice, el agua y la comida picante, así como los refrescos y la cerveza parecen ser la clave. Finalmente, su récord fue registrado de manera oficial en la radio, el paso final para conseguir su merecido galardón.

"Lo que más me preguntan es si duele eructar tan alto. No, no duele para nada. Se siente bien y, en todo caso, lo que duele es retenerlo", admite la experta.

Por último, aprovecha para confesar que a sus amigos y familiares les encantan y les resultan muy graciosos sus eructos. Hasta el punto de que su hermana pequeña va camino de convertirse en una digna rival. Parece que es algo genético.