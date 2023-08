Una mujer cuenta lo que le sucedió con un bebé durante un viaje en tren: "De ahí sólo va a salir amargura"

Cuando viajas en tren puede ocurrirte cualquier cosa y puedes encontrarte con personas de lo más raras en tu mismo vagón. Una de esas situaciones a medio camino entre lo incómodo y lo sorprendente la vivió una tuitera conocida como Marietta Poubelle.

"Una madre (que no conocía) me ha dejado a su bebé en el tren mientras colocaba el carro. Ha tardado mazo. El crío agarrándome la teta. Le digo: "de ahí sólo va a salir amargura". Empieza a llorar. Respondo: 'es que te han dejado con una friki, pues normal'", ha escrito @kinkyhush en un tuit que ya ha sido visto más de 425.000 veces y está dejando a todo el mundo flipando.

¿Dejarías a tu bebé con un desconocido? es lo que se está preguntando mucha gente. "No es un invent, no tengo necesidad de inventarme nada, ya que me pasan cosas muy raras o anecdóticas TODO EL RATO. Si me sigues deberías de saberlo ya xd", asegura @kinkyhush a un usuario que ponía en duda su historia.

"Empieza a llorar con lo de la teta. Pero yo ya estaba nerviosa, estaba a cargo de un ser humano MUY PEQUEÑO. Cuando llora elevo el tono más y la gente se ríe. Los que estaban cerca ya se estaban riendo de antes de mi conversación con el crío y haciéndome eye contact. Fin", añade sobre lo sucedido en otro tuit dando más contexto a la historia.

"Dios, la mejor frase de la historia. A mí una vez el bebé de unos conocidos no paraba de mirarme las tetas y le dije 'Déjalo, chaval. Son meramente ornamentales'", ha comentado @AneLindane.

"Quitando lo gracioso de la chavala, me alucina cómo una madre coge y deja a su bebé con una completa desconocida", escribía @Wihtiko_ sobre la increíble anécdota.