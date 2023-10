Una mujer pide una langosta viva de 200 dólares en un restaurante para poder soltarla en el mar

Aunque la mayoría de las personas están acostumbradas a comer carne y pescado desde bien pequeños, la realidad es que si tuvieran que ver vivos a estos animales antes de llevarlos a la cocina cada vez que fueran a comer, lo más probable es que no les resultaría tan fácil comérselos. Por ello, aunque esto esté tan normalizado, cuando uno va a un restaurante que tiene productos tan frescos que incluso los clientes pueden verlos antes de prepararlos, hay ocasiones en las que estos se ven afectados y prefieren no pedirse estos platos. Y, quizás, esto es lo que le pasó a esta mujer, quien pagó 200 dólares por una langosta viva únicamente para liberarla al mar.

Según comparten en este vídeo, al principio la persona a cargo del restaurante pensaba que estaba bromeando cuando se lo pidió, porque no es algo que hubiera hecho nadie antes. Por ello, al ver que realmente lo decía en serio, se sorprendió mucho. Pero, al ver lo feliz que fue esta mujer después de soltarla en el mar, confiesa que se alegró de haberle vendido esta langosta para que la liberara.

Pero, aunque la protagonista se ve tan feliz, la realidad es que este acto bondadoso no le asegurará un final feliz a esta langosta. Porque, tal y como comparten muchos usuarios en las redes, no sería de extrañar que volvieran a capturarla otros pescadores y terminara encerrada una vez más en otro restaurante o en una pescadería.

Por otro lado, algunos tuiteros también han bromeado con la posibilidad de que los dueños del restaurante volvieran a capturar esta langosta, lo que les permitiría volver a venderla de nuevo y sacar un mayor beneficio de ella.

Sin duda, este tipo de situaciones no suelen verse normalmente, por lo que no es de extrañar que el vídeo en el que esta mujer libera a la langosta se haya hecho tan viral. Y, aunque no se sabe qué habrá sido de este crustáceo, es bonito ver lo feliz que se ve esta mujer después de haberla liberado.