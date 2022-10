Una mujer le pidió dinero y lo que sucedió le cambió el día

Desgraciadamente la situación económica actual y la crisis en la que estamos sumidos han provocado un aumento de la pobreza en nuestro país. Por eso cada vez nos encontramos con más personas viviendo en la calle o pidiendo dinero.

Ha sido el médico Ángel Sánchez Vázquez el que ha compartido una anécdota que le sucedió cuando estaba comiendo en una terraza de Madrid. Una historia triste y dura que está emocionando a cientos de personas.

"Ayer estaba comiendo en una terraza de una calle céntrica de Madrid.

Se acercó a mi mesa una mujer de mediana edad y me pidió dinero.

Le dije que no tenía efectivo, que si era para comer, estaba invitada a lo que quisiese.

Me esperaba un "no" por respuesta", escribió Ángel Sánchez Vázquez en un hilo de Twitter que ha acumulado por 10.000 'me gusta', 1.300 retuits y 100 comentarios.

Lo emotivo de la historia fue que la reacción de la mujer que no sólo estaba encantada sino que le pidió si podía llevar también comida para su hijo.

A la mujer le daba vergüenza entrar en el restaurante pero terminó tomándose algo mientras esperaba la comida. Antes de irse con su comida volvió a la mesa de Ángel para darle las gracias.

La poderosa reflexión de este médico es que, aunque fue el quién aparentemente ayudo a esta mujer, fue ella la que también le ayudo a cambiar su día, a conectar con la realidad y con las cosas verdaderamente importantes.

Muchas personas han alabado la actitud de Ángel y han compartido sus propias historias personales. "En el Vigo de los 80/90, cuando muchos de los q pedían eran jóvenes enganchados a la droga, mi madre siento eles ofrecía una comida. Se negaba a darles dinero pero los invitaba a comer en cualquier bar. 'y no pidas cerveza' les decía. No cambio el mundo pero si a nosotros", ha escrito @unadecanido.

"Hace unos años se me acercó una chica joven cuando yo salía de un supermercado. Me pidió dinero para comprar pañales para su hijo, llevaba al bebé con ella, y le dije que se los compraba en ese mismo supermercado; aceptó, y su cara de felicidad y agradecimiento no se me olvidan", ha compartido @FERABELJO.

"A una señora le ofrecí un café caliente y me pidió si podía ser Café en polvo para su familia, y no dude. Me dio las gracias mil veces, no está pagada la sonrisa que se le quedó", ha comentado @Noelzumi.