La nueva técnica para saber si los pantalones son de tu talla y que está triunfando en Tik Tok

Tik Tok puede ser considerada como la "meca" de los lifehacks y los diy (do it yourself) más importante del mundo. Seguramente todos hayamos visto más de un consejo útil y práctico cada vez que visitemos la app (y hayamos rechazado otros cientos de miles de métodos por ser demasiado absurdos y poco prácticos).

Pues bien, se ha viralizado recientemente un método infalible para poder probarte ropa sin la necesidad de ponértela. Se acabó el ponerse la prenda por encima del cuerpo o directamente probarse la ropa. Con el nuevo método que subió la influencer @halleykate a su perfil, uno se ahorrará mucho tiempo. La publicacion cuenta con más de dos millones de reproducciones y más de 300.000 'me gusta'.

En el vídeo aparece la propia Kate explicando su método y una amiga suya siguiendo los pasos que le dice para saber si un pantalón le queda bien. En tan solo 18 segundos, Kate explica cómo se tiene que hacer el método.

La técnica es la siguiente: coger un pantalón por ambas puntas y enroscártelo en la garganta. Si ambas puntas se tocan y el pantalón queda muy ajustado al cuello, la prenda es de tu talla. Por el contrario, si el pantalón no se ajusta bien al cuello o las puntas no se tocan, el pantalón te quedará largo o corto.

La gran mayoría de comentarios ovacionan a la influencer por haber descubierto este maravilloso lifehack. "Lo acabo de probar con algunos pares de jeans diferentes y quedaban bien ajustados. Como sabías esta técnica?", comenta la usuaria @cashley6anks.

Sin embargo, hay otros usuarios que realmente dudan del funcionamiento de la técnica. "No funciona siempre", escribe @evelyn04241.

Incluso los hay que ya conocían la técnica. Las madres de algunos ya vivían avanzadas a la época. "Ya lo llevo haciendo. Mi madre lo hacía hace mucho tiempo", comenta @perfectli_fyne.

