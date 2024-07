El ordenador-cafetera: la fantasía de los amantes del café que se acaba de hacer realidad

"Amo el café. Hacer café por la mañana es uno de los mejores momentos del día. Luego llega la hora de la comida y solo quiero una taza, pero tengo que levantarme, repetir todo el proceso y… ¡tiene que haber un método más fácil! Y lo hay". Así comienza su explicación Martina, una youtuber noruega especializada en grandes construcciones frikis que pueden tener un valor práctico inversamente proporcional a su valor creativo. Junto a su pareja llevan el canal Nerdforge, y un PC cafetera es una de sus últimas creaciones.

La parte funcional y la de diseño se deben dar la mano para que esta máquina sea algo más que un truco de una sola vez, según explica Martina. Un solo botón deberá ser capaz de moler el grano de café y pasarlo por todos los procesos necesarios para servir una sola taza, además de servir a la par como un PC totalmente capaz de ser utilizado para lo que cualquier persona se proponga. Toda vez esos diseños estén bien definidos, darle un acabado estético acorde es la tarea más fácil para ella, dado que lo define como su zona de confort.

Para poder encajar todo, en Nerdforge compraron la carcasa más grande que encontraron, pero aun así tuvieron que trabajar sobre ella para poder encajar todas las piezas necesarias. Las propias máquinas cafeteras presentaban sus propios problemas, especialmente en lo referido a poder controlar los tiempos para que el PC no se llenara de agua en su interior. Con todo eso solucionado, se añade hasta un sistema de ultrasonido para detectar si la taza está en su sitio, evitando que salga café si no lo está. Se añaden unos toques de madera, unos led de color acorde al mood que se busca y el resultado es una máquina única en su categoría y estéticamente preciosa. Igual este no era el mejor sistema para hacer más fácil tomar una sola taza de café, pero aunque sea por ver todo el proceso, merece la pena.