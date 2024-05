Su padre le deja unos apuntes de Física y se da cuenta de un detalle que emociona a todo el mundo

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la vida de tus padres antes de que nacieras? A pesar de que a veces nuestros progenitores nos cuenten historias y nos expliquen cosas sobre sus años jóvenes, hay ciertos aspectos que nunca comparten y que se guardan para ellos. Por ejemplo, pocas veces nos hablan de lo enamorados que estaban el uno del otro o cómo se comportaban en su fase de enamoramiento. Por suerte, este joven lo ha podido comprobar.

El tiktoker @ivann196 ha compartido un vídeo que ha enternecido a toda esta red social. El joven explica que su padre le ha dejado los apuntes de Física de cuando él iba a la universidad. Sin embargo, a pesar de la cantidad de fórmulas matemáticas, la bonita caligrafía o cualquier otro aspecto que pudiera destacar, lo que realmente llama la atención de Iván es otra cosa, algo que su padre ha escrito por todos los apuntes e, incluso, en el libro.

Se trata de la palabra "Belén", el nombre de la mujer del dueño de los apuntes y la madre del tiktoker, como él mismo explica en comentarios. Vemos este nombre en la portada de una carpeta, en los márgenes de las libretas, escrito en grande en la mitad de la libreta e, incluso, en la primera página de un libro de la asignatura. Pero, por si esto fuera poco, al final del vídeo podemos leer un breve texto que también había escrito este hombre en el libro: "La mejor declaración de amor es por escrito", en la que había sustituido todas las letras "o" por un corazón. Estamos seguros de que se trata de un hombre muy romántico.

El vídeo ha conseguido casi 5 millones de visualizaciones y ha tenido gran número de comentarios. Muchos han alabado este gesto tan romántico de su padre al escribir el nombre de su novia o de la chica que le gustaba por todos sus apuntes: "Más química que física" o "gracias ahora estoy enfadada con mi novio porque no pone mi nombre en sus apuntes (está en último año de carrera de ingeniería informática y solo necesita usar el portátil)". Sin embargo, algunos no creen que esta palabra la haya escrito él: "No es su letra, para mi que Belén era la que estaba marcando territorio Jajaj".