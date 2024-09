La palabra del castellano que solo utilizan en Argentina y que no sabes lo que significa

El español, esa lengua que nos une y, a veces, nos confunde. Aunque en todos los países hispanohablantes compartimos palabras y estructuras, el uso de ciertos términos puede variar tanto que a veces parece que hablamos idiomas distintos. La usuaria de TikTokAtenea Real en su vídeo ha puesto bajo la lupa una de esas palabras que en algunos países está completamente obsoleta.

Atenea recuerda cómo hace tiempo preguntó a unas amigas en España si sabían qué significaba la palabra "prolijo", una expresión que en Argentina se usa a diario. Sin embargo, no solo sus amigas desconocían el término, sino que incluso personas mayores, como los padres o abuelos de estas, tampoco parecían recordar su significado.

La palabra "prolijo" no tiene un sustituto exacto y, además, su significado es algo complicado de explicar. Para los argentinos, algo prolijo no es necesariamente algo bien hecho. Atenea lo explica con un ejemplo sencillo: un examen prolijo puede estar mal respondido, pero sigue siendo "prolijo" si está limpio, organizado y bien presentado: "Esta prolijamente hecho", comenta la tiktoker. Es una palabra que encierra matices difíciles de captar si no la utilizas de manera habitual.

Atenea explica que en argentina es un término tan utilizado que incluso el utensilio que quita las cutículas recibe el nombre de emprolijador de cutículas. Este curioso objeto causó sorpresa entre sus amigas españolas que nunca habían escuchado la palabra, e incluso la confundieron con algún tipo de medicamento.

Un comentario del vídeo de la tiktoker explica que "prolijo" es una palabra que, aunque tiene raíces en el castellano antiguo, se ha perdido en muchos países de habla hispana, quedándose casi exclusivamente en el habla cotidiana de Argentina. "Puede que estemos desactualizados", bromea Atenea, "pero prefiero no perder esta palabra porque me encanta, es irreemplazable". Quizás, después de esto, más de uno se anime a recuperar prolijo y darle una nueva vida en sus conversaciones cotidianas. ¿Y tú, ya la conocías?