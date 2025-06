Un alumno sufre un vahído en clase y el profesor se vuelve viral al contar lo que le dijo la enfermera

El calor no perdona a nadie, y trabajar en un entorno con temperaturas elevadas es complicado. Es más difícil concentrase, necesitas más líquido… no es una situación cómoda. En muchos centros educativos la realidad es que aún no hay un sistema efectivo de climatización, si es que hay, y todos los años hay casos de alumnos que sufren golpes de calor o desmayos por las temperaturas que hay que aguantar en las aulas.

Esto ha ocurrido en un centro de la Comunitat Valenciana. @CarlosGaMart, en su cuenta de X (antes Twitter) ha compartido que ya han sufrido un vahído de un alumno por las temperaturas de las aulas. Al activar el protocolo y ser atendidos por el centro de salud sufrieron una bronca de parte de una enfermera, que les criticó que estuviesen dando clase en aulas sin climatización en el último piso del edificio.

El post ha hecho que muchos se lleven las manos a la cabeza, ya que a pesar de que la situación es muy severa, muchos consideran que la crítica de la enfermera estuvo de más, ya que no es culpa del profesorado que la infraestructura en la que tienen que enseñar sea de una manera o de otra. A pesar de ello, si que ha habido quienes proponen que es necesaria alguna acción de parte de los profesores.

"Debemos hacer caso a las indicaciones de los sanitarios y normativa laboral: si hace más de 27°C en el aula, todos fuera, a la planta baja, patio, pasillo y sin dar clase. Si hiciésemos eso todos, en 2 semanas empezaban a poner aire acondicionado", afirma un comentario, a lo que Carlos le respondió: "Los alumnos seguirían custodiados en el centro y a todo el mundo le daría igual que no se diera clase, me temo".

Otros comparan estas experiencias con las suyas propias: "De verdad, no entiendo cómo los que nacimos en los sesenta sobrevivimos a la mortadela, a la masificación en las aulas, al frío invernal con unas bonitas y copiosas nevadas, al calor veraniego: al pueblo a ayudar a recoger la hierba, o simplemente, superar 40º sin refrigeración", "A la gente de los comentarios: Yo soy del 2000, y hemos dado clase con mucho calor, y no ha pasado nada, nadie se desvanecía ni se desmayaba…".

La gram mayoría de los comentarios intentan proponer opiniones, o simplemente mostrar empatía con alumnos y profesores por tener que enseñar y aprender en estas condiciones: "El RD 486/97, en el art. 7 deja claro que no se puede trabajar a temperaturas superiores 26 o inferiores a a 17 grados", "Poner termómetros en cada clase y si no se cumple la temperatura por ley, habría que llamar a las familias para que vengan a por sus hijos. Esto no hace porque nos aguantamos y a los padres les da igual, porque tienen dónde dejarlos aunque sea en malas condiciones", "Hace mucho muuuucho que me da la sensación que los únicos que velamos por los niños y adolescentes como colectivo somos los docentes. Y ahora me caerán palos porque '¿cómo las familias no van a preocuparse?', pero es que lo siento así" Son algunos de los comentarios de afectados y personas preocupadas por la situación.

Debido al cambio climático, es posible que el calor no haga más que aumentar, por lo que debemos tener muy presentes las medidas que se tienen en cuenta para combatir las altas temperaturas.