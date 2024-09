Una chica cuenta en TikTok la inesperada bronca que le echaron en la comisaría al sacarse el DNI por este extraño motivo

Renovar el DNI puede parecer una tarea sencilla, pero muy tediosa. Las largas esperas y la lentitud de la burocracia hacen que este trámite se vuelva mucho más engorroso de lo que debería ser. Si bien la mayoría de las personas acude con sus documentos en regla y sale con todo solucionado, otras, como la tiktoker @lauuusa, se enfrentan a extraños obstáculos que no a todos nos han pasado.

En su popular vídeo de TikTok, @lauuusa cuenta cómo una pequeña condición que ella padece, la puso en una situación bastante incómoda durante su cita para renovar el DNI. "Yo no tengo huellas dactilares", confiesa la tiktoker, mientras relataba cómo el policía que la atendió empezó a sospechar al no poder tomar sus impresiones digitales de manera correcta.

Laura explica que padece dermatofagia, un trastorno que la lleva a morderse los dedos hasta el punto de no tener huellas dactilares visibles. Esto hizo que el agente, al notar la dificultad, trató de rotar y presionar su dedo con más fuerza para obtener una huella: "Casi me rompía el dedo", bromea Laura. En el vídeo, también menciona que el policía le sugirió que utilizara productos para solucionar el problema, a lo que ella explica que la solución no era tan sencilla, ya que su comportamiento de morderse los dedos era algo que hacía de manera involuntaria y repetitiva, incluso llegando a usar guantes y celofán para evitarlo en el pasado.

Como era de esperarse, el relato de la creadora de contenido generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Uno de los comentarios bromeaba sobre la posibilidad de que, debido a su falta de huellas dactilares, pudiera "cometer un delito sin ser atrapada". @Lauuusa, respondió: "Parece ser que sí, nunca lo había pensado. Si ven que dejo de subir vídeos, ya saben dónde estoy".