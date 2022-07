Una pareja va a la boda de sus amigos y descubre durante los aperitivos que no conocían a los novios

Más información Se desata un incendio en una boda y los invitados siguen comiendo como si nada

Contraer matrimonio con la que se supone que es tu media naranja es un paso de madurez importante. Aunque eso de “hasta que la muerte os separe” ya está anticuado, casarse conlleva consolidar una relación de pareja. Además, organizar una boda tampoco es tarea fácil (ni barata).

También, no hay nada más maravilloso que entre tus seres queridos anuncien que se van a casar. Y lo es más si se tratan de personas aún más cercanas, como amigos o hermanos. La titktoker 'Naty' (lafamiliadenaty) iba a vivir esta sensación de alegría al ver a sus amigos casarse. Sin embargo, la historia fue totalmente diferente e inesperada.

Naty, junto con su marido, fueron a la boda convencidos de que quienes se casaban eran realmente sus amigos. Durante los aperitivos, la pareja se sentía incómoda, puesto que no conocían a ningún invitado, aunque no le dieron mucha importancia.

Tras una larga espera, aparecen los novios y Naty se da cuenta de que no están en la boda de sus amigos, sino en la de unos completos desconocidos. Tanto Naty como su marido no podían salir de la ceremonia, puesto que se encontraban en las últimas mesas. Y ya sabemos que huir de una boda sin decir nada no es que esté muy bien visto.

La tiktoker, buscando el momento adecuado para poder irse cuanto antes de la boda, le comenta la situación a una chica que se encontraba al lado de su mesa. Sin embargo, ésta les insiste en quedarse en la fiesta.

Finalmente, y habiendo participado en el lanzamiento de ramo y haciéndose amiga de una invitada, la pareja decide marcharse de la boda.

Sin embargo, la historia no acaba aquí, puesto que Naty intentó ir a la segunda fiesta de la boda. Naty tenía planeado ir a lo que se conoce en México como "recalentada", que se suele realizar un día después de la boda. Como iría sin acompañante, porque tanto su marido como su nueva amiga trabajaban, Naty decidió ir a una fiesta de cumpleaños de unos conocidos suyos. Esta vez si que acertó con la fiesta.

Ya sabéis, si os equivocáis en una boda y no queréis salir por patas, disimular en todo momento e integraros con familiares o invitados a la fiesta. Nunca se sabe lo que puede pasar.

