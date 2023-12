La particular solución de una tuitera para librarse de su acosador que muchos aplauden

Se suele decir que las situaciones extremas requieren medidas extremas, y pocas cosas demuestran mejor que a veces esto es totalmente cierto que lo que ha contado esta usuaria de Twitter en una publicación reciente, la cuál ya supera los 3 mil likes y cuenta con unos 300 retuits.

"Este verano tuve un stalker (del estilo "te he visto en tal parada", "sé donde vives y donde vas")", comienza relatando la usuaria @DevOtter_, refiriéndose a que, por desgracia, alguien la estuvo acosando por redes a base de enviarle mensajes amenazantes de los que se deducía que la estaban siguiendo por la calle.

El plot twist llega en el momento en el que cuenta lo que ella hizo a continuación: "lo que hice fue acosarle de vuelta". Fue entonces cuando, por suerte, el acoso terminó por completo. Como explica, el stalker estuvo recibiendo de su propia medicina "hasta que una vez me contestó al borde del llanto que por favor le dejara en paz, que le había dado un ataque de ansiedad".

Para aclarar lo complejo de la situación y evitar que cierta gente se le echara encima, como a menudo ocurre en la red social, la usuaria se vio en la necesidad de justificarse en un tuit a parte. "Por cierto y por si acaso: en ningún momento he dicho/recomendado que hagáis esto", explica.

"Yo lo hice y de forma que no fuese un problema para mi (no hay delito en llamar a alguien de vez en cuando) y porque CONOCÍA AL SUJETO EN CUESTIÓN, y sabía que haciendo así le iba a espantar", comenta a continuación.

Además, en respuesta a la pregunta que le hace alguien de cómo supo quién era su acosador, la tuitera contesta que fue "porque llegó un día que el muy imbecil me escribió x whatsapp". Y añade: "De normal usaba cuentas falsas en ig y aqui (me escribia a diario y me decia de todo). Me conocía porque hace AÑOS coincidimos". "Pensó que eras idiota y el idiota era él", le responden.

El resto de las respuestas al tuit son, en su mayoría, de gente apoyando lo que hizo. "Le hiciste esto, madre", dice uno de los comentarios con más likes, el cuál lleva adjunta una imagen de la carta del juego UNO que se utiliza para cambiar la dirección de los turnos, ya convertida en todo un meme por como se usa en las discusiones de Internet.

Todos los días, miles de mujeres sufren todo tipo de acoso tanto por redes como en la calle a plena luz del día. El mensaje que lanza la protagonista de esta anécdota viral no es que acosar de vuelta sea la solución definitiva, sino que muchas veces ese tipo de gente se siente con la libertad de violentar a los demás hasta que sus víctimas les hacen frente.