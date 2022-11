Paula Gonu: "Me comí un trozo de mi cuerpo para ver qué pasaba"

Tanto las operaciones estéticas como las cirugías menores de Paula Gonu son de conocimiento público por decisión suya. Desde el aumento de pecho como sus pasos menos importantes por el quirófano los ha compartido sin problemas desde sus siempre animadas stories, una ventana desde la que la catalana no tiene problema en mostrarse como es.

Desde la elección de las sábanas de su casa a los libros que baraja leerse, casi todos los aspectos de su vida están a juicio de los followers. Por eso, sabemos que es una cocinera hábil que se atreve con sabores de lo más variado, pero no nos imaginábamos que hubiera practicado el canibalismo.

Deja tus fantasías de Jeffrey Dahmer apartadas, porque la cosa no va por el lado criminal sino por el de la curiosidad pura y dura. "Yo he comido cosas de mi cuerpo, ¿eh?", decía la instagramer mientras degustaba un plato de pasta. "Fue un trozo de menisco", añade, y aquí tenemos que hacer una pausa del relato.

A Paula la operaron de la típica lesión de futbolistas sobre esas estructuras de cartílago que están en la rodilla, y ella misma compartió el proceso (verbalmente, no con imágenes) en sus redes. Fue en octubre de 2021, y ella siguió la operación a través de una cámara en el mismo quirófano. "Me durmieron solo las piernas pero yo vi todo porque me encantan estas cosas", explica.

El caso es que el médico le dio la opción de "llevarse el menisco en un botecito con alcohol", aparte de la grabación. Ella aceptó encantada, y bromeó entre sus seguidores (por la propuesta de una follower) con rifar la reliquia. Vamos, como los restos de Santa Teresa, pero en plan influencer.

"Al final me la comí", resuelve Gonu en el directo de ayer, "Un día dije: lo quiero probar, ¿qué pasará?". La duda de a qué sabe no la resuelve el extracto que hemos encontrado en TikTok, pero hubiera sido la bomba que lo mencionara en su participación de Disaster Chefs o, mucho mejor, la de Celebrity Bake Off. Ver la cara de Chenoa (o de Esperanza Aguirre) reaccionando a la revelación hubiera sido, con perdón, la monda.