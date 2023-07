Le pide a su amigo que le tire las llaves por la ventana pero sale mal: "Definición de desastre"

Muchas veces tenemos una idea que pensamos que es brillante y que nos va a ayudar a hacer algo que nos da perece de una forma más rápida, sencilla o eficaz pero hay ocasiones en que el camino más rápido puede no ser el correcto.

Una de estas situaciones es la que vivió recientemente una tiktoker española llamada Antía que pese al desastre no dudó en compartir el vídeo.

"Definición de desastre", escribió en la descripción de este vídeo que se ha vuelto viral superando el medio millón de reproducciones y los 32.000 'me gusta'.

Su amigo o compañero de piso tenía que pasarle las llaves del coche pero a ambos les daba pereza tener que bajar o subir para hacerlo. "Cuando piensas que tirar las llaves del coche desde un quinto es buena idea", se puede escuchar en el vídeo en el que vemos se mostró a la joven en medio de la calle mientras esperaba a que su amigo se las entregase desde las alturas.

"Tres, dos, uno, go", dijo el encargado de grabar la escena justo antes de tirarlas. Acto seguido, las llaves caen al suelo, rebotan y acaban dentro de la alcantarilla. "No tio", se escucha gritar a Antía mientras que el que graba las imágenes se lamenta, "no puede ser, que lo metió en la alcantarilla".

Han sido numerosos los comentarios de gente sugiriendo mejores maneras de haber tirado o bajado las llaves desde la ventana. "Si es que hay que tirarlo dentro de algún calcetín", "Yo he aprendido que es mejor tirarlas metidas en un trapo, así no se rompen ni se pierden ni se meten en alcantarillas, aprendemos x las malas" o "Dentro de una bolsa es más práctico no cae tan directo y no perdés de visión de la llave".

Desconocemos si acabó recuperando las llaves de alguna manera ya que Antía no ha publicado más videos al respecto de lo sucedido.