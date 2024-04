Pide una tostada de tomate con atún y lo que le traen ha provocado un gran debate en redes

Muchas veces ocurre que cuando pedimos cualquier alimento en un bar, no nos ponen lo que esperábamos, como es el caso de esta tostada de aguacate que le traen a su amiga. El problema viene cuando estamos acostumbrados a una manera en especial de preparar nosotros mismos estas tostadas en nuestra casa, y cuando visitamos un bar no nos las hacen a nuestro gusto. Esto también le ha ocurrido a la tiktoker que os presentamos a continuación.

La tiktoker @melisa_gomizz es una ciclista que comparte vídeos de sus excursiones en bicicleta y algunos de los lugares más bonitos que visita. Sin embargo, también publica vídeos probando diferentes comidas por España. En una de sus últimas publicaciones ha mostrado un almuerzo bastante peculiar. Pidió una tostada de tomate con atún y esto es lo que sucedió.

La deportista decidió parar en un bar para recuperar fuerzas, pero lo que se encontró le llamó bastante la atención. En el vídeo se ve el plato con su tostada con tomate, pero el atún no aparece. En su lugar, el camarero le puso la lata de atún, para que se sirviera ella misma este alimento. "La primera vez que veo esto en un bar", confiesa la tiktoker. Sin embargo, al final del vídeo admite que la tostada estaba muy buena.

El vídeo ha sido reproducido por más de 83 mil personas y unos 200 usuarios han querido dejar su comentario. Además, ha abierto un gran debate, ya que algunos están de acuerdo con esta manera de presentar el atún, pero otros lo critican. Algunos escriben: "Pues mejor será así... así no t comes un atún del cual no sabes cuando se empezó..." o "Al menos ya sabes lo que estás comiendo y solo lo has tocado tú"; pero también encontramos otros comentarios como "la próxima te dan un tomate y el rallador" o "Bueno lo siguiente por ver, el atun recien pescado".